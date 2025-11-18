'Bầu trời Việt Nam' trước 'ngưỡng cửa vàng 10 tỷ USD' chưa từng có tiền lệ: Động lực bứt phá kinh tế

"Tại Việt Nam, tiềm năng của Kinh tế Tầm thấp (Low-Altitude Economy - LAE) được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD" - VTV trích lời các chuyên gia tham gia Diễn đàn quốc tế Kinh tế Tầm thấp Việt Nam 2025 tổ chức ngày 14/11/2025 với chủ đề "Định hình tương lai nền Kinh tế Tầm thấp tại Việt Nam - Từ chính sách đến thực tiễn".

Nền kinh tế tầm thấp (LAE) được hiểu là các hoạt động kinh tế diễn ra dưới độ cao 1.000 mét, có thể mở rộng đến dưới 5.000 mét tùy theo nhu cầu thực tế của từng quốc gia. Các hoạt động kinh tế LAE sử dụng công nghệ bay có/không người lái như UAV, mạng thông minh tầm thấp để phát triển hạ tầng, sản xuất phương tiện bay, dịch vụ và bảo đảm an toàn bay. Các lĩnh vực có thể áp dụng bao gồm nông nghiệp thông minh, logistics, giám sát môi trường, giao thông, truyền thông và giải trí…

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn quốc tế Kinh tế Tầm thấp Việt Nam được tổ chức và thu hút được hơn 200 chuyên gia trong - ngoài nước.

Theo thông tin từ VTV, nhờ lợi thế địa chính trị, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo cùng lực lượng lao động trẻ trung, năng động, Việt Nam đang đứng trước "cơ hội ngàn năm có một" để trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới.

Kinh tế số - Kinh tế xanh - Kinh tế tri thức

Ba trụ cột của thời đại mới

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ của Tập đoàn FPT, nhấn mạnh rằng Việt Nam đang đứng trước "thời điểm vàng" để bước vào lĩnh vực kinh tế tầm thấp, mở ra một ngành kinh tế hoàn toàn mới dựa trên công nghệ hàng không, vũ trụ và UAV.

"Kinh tế tầm thấp mở động lực tăng trưởng mới - nơi Việt Nam có thể cất cánh bằng trí tuệ, công nghệ và sự hợp tác đa chiều giữa: Nhà nước - Doanh nghiệp, Trường viện và Người dân.

Nắm bắt cơ hội và đầu tư LAE, chúng ta đang thúc đẩy ba trụ cột của thời đại mới: Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức - đồng thời đánh thức tiềm năng sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam, mang lại dịch vụ tốt hơn cho người dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu" - ông Vũ Anh Tú nói.

Các chuyên gia nhấn mạnh thị trường kinh tế tầm thấp toàn cầu đã đạt quy mô hàng trăm tỷ USD, tăng trưởng 30% mỗi năm và được các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, các nước châu Âu xác định là ngành công nghiệp chiến lược.

"Kinh tế tầm thấp đang cất cánh" là nhận định hồi tháng 6/2025 của Ngân hàng đa quốc gia Mỹ Bank of America Corporation. Theo đó, sự kết hợp giữa máy bay không người lái (UAV hoặc Drone) và tàu bay cất/hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) đang thúc đẩy kinh tế tầm thấp phát triển.

Grepow nhận định, bằng cách cho phép vận hành nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, LAE đóng vai trò là động lực chính cho các sáng kiến thành phố thông minh và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Hình minh họa về tàu bay cất/hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL).

Đối với Việt Nam, tiềm năng UAV và công nghệ hàng không, vũ trụ trong phát triển kinh tế tầm thấp đang đưa "Bầu trời Việt Nam" đứng trước một không gian phát triển chưa từng có tiền lệ. Đặc biệt, những tín hiệu lạc quan ban đầu từ kinh tế tầm thấp tại Việt Nam đã xuất hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, logistics và đô thị thông minh dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của UAV.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp thông minh, UAV đang trở thành giải pháp then chốt cho tự động hóa phun/bón, giám sát sâu bệnh và đánh giá sinh trưởng. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có hơn 3.000 drone hoạt động phục vụ cho 1,5 triệu ha hoa màu.