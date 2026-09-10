Bcons Aria mở cơ hội an cư ngay TOD Làng đại học - Suối Tiên

Trong nguồn cung hiện hữu ở thời điểm hiện tại, Bcons Aria nổi bật khi nằm tại vị trí khu tiện ích dịch vụ của khu TOD, và lại có mức giá mà số đông người mua nhà có thể tiếp cận.

Vị trí an cư, đầu tư giá trị ngay trung tâm cực đô thị mới Làng Đại học Quốc gia TP.HCM

Không phải ngẫu nhiên, trong những năm gần đây, Làng Đại học Quốc gia TP.HCM là sự lựa chọn an cư của dòng dân cư chuyển dịch từ khu trung tâm. Nhìn ở góc độ vị trí, khu vực này là tâm điểm kết nối giữa trung tâm thành phố, ngay khu Đông năng động phát triển mạnh, Làng Đại học Quốc gia TP.HCM còn hội tụ những yếu tố đặc trưng của một cực đô thị tri thức TOD quy mô lớn với hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu, dịch vụ, chuỗi tiện ích hạ tầng dịch vụ và giao thông ngày càng hoàn thiện.

Điểm đặc biệt của TOD Làng Đại học Quốc gia – Suối Tiên không đơn thuần là "gần metro", gần cao tốc mà nơi này đã đáp ứng gần như hoàn thiện không gian đô thị xoay quanh giao thông công cộng, có nguồn cung nhà ở, giáo dục, việc làm, thương mại và dịch vụ được bố trí, kết nối thuận tiện trong cùng một hệ sinh thái.

Bởi vậy, nhu cầu tìm kiếm nhà ở để sở hữu tại khu vực này luôn dồi dào hàng năm. Tuy nhiên, nguồn cung mới tại vùng lõi Làng Đại học Quốc gia TP.HCM đang cạn dần. Điều này vô hình chung góp phần nâng cao giá trị cho các bất động sản ở nơi đây.

Bcons Aria đáp ứng cho khả năng tài chính mà người mua "đỏ mắt" đi tìm

Từ bối cảnh ấy đã lý giải vì sao mức hấp thụ tốt của nguồn cung căn hộ mới tại đây trong những năm qua.

Bcons Aria toạ lạc ngay trung tâm tiện ích của trục đường Thống Nhất

Cụ thể, khu Bcons City quy mô 3.600 căn hộ giỏ hàng đã trống và giờ đây đã đưa vào hoạt động, hình thành nên khu đô thị khang trang. Bcons Center City cũng nhanh chóng quét gần sạch giỏ hàng 1.845 căn hộ. Ở thời điểm này, Bcons Aria cũng chỉ cung cấp cho thị trường vỏn vẹn chỉ 1.740 căn hộ. Điều đáng nói là, Bcons Aria có vị trí kết nối trực tiếp với đường Thống Nhất – trục đường nối liền giữa hướng Quốc lộ 1K và Xa lộ Hà Nội, Metro, Bến xe Miền Đông Mới, khu Đông nhộn nhịp, và Trung tâm hành chính mới của TP Đồng Nai (cách Làng Đại học Quốc gia TP.CHM chỉ khoảng 7km).

Mặt bằng giá căn hộ đang khiến bài toán sở hữu nhà ngày càng trở nên thách thức. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, trong quý II, giá căn hộ sơ cấp tại khu vực trung tâm TP.HCM đạt khoảng 103 triệu đồng/m². Tại khu vực Bình Dương cũ, giá sơ cấp cũng lên trên khoảng 60 triệu đồng/m², tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, Bcons Aria tạo ra một khoảng tiếp cận đáng chú ý, nhất là khi đi cùng chính sách thanh toán theo tiến độ và hỗ trợ tín dụng.

Bcons Aria: vị trí giữa hệ sinh thái Làng Đại học

Làng Đại học đang dần hình thành một không gian có thể sống – học – làm – tiêu dùng trong cùng một hệ sinh thái chỉ trong vài bước chân. Khi trường đại học dịch chuyển về đây theo chủ trương sắp xếp của thành phố sẽ bổ sung thêm lực lượng chuyên gia, người lao động, doanh nghiệp, từ đó tạo động lực phát triển các loại hình dịch vụ và giao thông công cộng hiện diện, tạo nên chất lượng sống ngày càng cải thiện.

Nằm trong không gian một cực đô thị đã có nền tảng và nhu cầu về nhà ở cao chính là dư địa để các dự án mới như Bcons Aria đón đầu

Toạ lạc ngay một cực đô thị đã hình thành, lợi thế của Bcons Aria trước hết nằm ở vị trí. Dự án tọa lạc tại khu vực giao điểm giữa đường Thống Nhất và Bà Huyện Thanh Quan, thuộc phường Đông Hòa. Từ đây, chỉ vài phút đã kết nối với Quốc lộ 1K, Quốc lộ 1A, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và tuyến Metro số 1 hiện hữu và 2 tuyến metro số 1 nối dài về Trung tâm hành chính Đồng Nai, sân bay Long Thành và Thành phố mới Bình Dương.

Đặc biệt, dự án nằm trong quần thể các dự án Bcons đã và đang hoàn thiện mỗi ngày. Từ sự cộng hưởng hệ tiện ích giữa Bcons City và Bcons Center City đã hình thành nên hệ sinh thái dịch vụ gồm thương mại, trường học, khách sạn, văn phòng, công viên, hồ bơi, rạp chiếu phim, ẩm thực và các không gian cộng đồng quy mô lớn.

Điểm cộng cho Bcons Aria đó là khoảng cách tới nơi học tập, làm việc và các tiện ích thiết yếu được rút ngắn tính bằng thời gian di chuyển. Metro phát triển mở thêm lựa chọn đi lại cho người dân khu vực này.

Bcons Aria phát triển một block cao 37 tầng với 1.274 căn hộ. Không gian căn hộ tập trung từ 50–67 m² bố trí 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nhằm hướng đến nhóm khách hàng gia đình trẻ và người mua đầu tư tạo nguồn thu từ phương án cho thuê nhà để tích luỹ tài sản.

Căn hộ quanh khu vực Làng Đại học có hai lớp hấp thụ. Một lớp đến từ nhu cầu ở của gia đình trẻ. Một lớp đến từ nhu cầu thuê ổn định của giảng viên, chuyên gia và lực lượng lao động. Vì vậy, thanh khoản khu vực này luôn mở rộng, nhờ được nâng đỡ bởi nhu cầu sử dụng nhà ở.