Hà Nội hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng

Sáng 10/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông - Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị ban chỉ đạo nhằm rà soát, đánh giá tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.T.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được đẩy nhanh, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhiều công trình hạ tầng chiến lược.

Trong đó, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 7 cầu vượt sông Hồng, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Thành phố hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 tuyến đường giao thông nhằm xử lý điểm nghẽn ùn tắc giao thông, như: Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô; dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối với tuyến đường 70; dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh; Dự án cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình (xã Hòa Lạc, xã Yên Xuân); dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam (Vĩnh Hưng, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai).

Nhiều dự án trên địa bàn TP đang đạt tiến độ giải phóng mặt bằng cao. Đường Vành đai 2,5 đoạn từ Xuân Tảo đến Khu đô thị Nam Thăng Long (trên địa bàn phường Xuân Đỉnh) đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đạt khoảng 99,8% khối lượng giải phóng mặt bằng; Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai cũng đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn, quan trọng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố.

Dự án bãi đỗ xe, cây xanh, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa) hiện nay, đã có 125 hộ/164 hộ ký biên bản bàn giao mặt bằng. Phường đã phá dỡ, bàn giao chủ đầu tư 65 công trình.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, hiện nay nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, song tiến độ thi công ở một số dự án còn chậm. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương phải báo cáo rõ nguyên nhân, nhất là những khó khăn về cơ chế, đơn giá, vật liệu xây dựng và các vấn đề phát sinh để thành phố kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

“Không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ nhưng không báo cáo, làm ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, mục tiêu tăng trưởng và sự phát triển chung của thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu.

Đối với chủ trương cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về quỹ đất phục vụ tái định cư. Việc bố trí các khu tái định cư phải bảo đảm đồng bộ hạ tầng, hiện đại, thuận tiện về giao thông, ưu tiên phục vụ nhiệm vụ tái thiết đô thị tại các khu chung cư cũ trên địa bàn 4 quận nội thành cũ.