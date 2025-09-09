Bcons Asahi mở cơ hội an cư với căn hộ dưới 2 tỷ đồng

Căn hộ vừa túi tiền có nhu cầu nhiều

Được sinh ra và lớn lên trong môi trường được chăm sóc đủ đầy, người trẻ giờ đây sống và chi tiêu khá thoải mái, nhưng điểm hạn chế là và sức chịu đựng kém hơn. Bởi vậy, một bộ phận chọn hình thức đi ở thuê để tránh áp lực "gánh nợ nần" của việc mua nhà. Tuy nhiên, với tâm lý vốn dĩ của người Việt là an cư thì mới lạc nghiệp, và chứng kiến giá nhà tăng mạnh qua từng năm, nỗi lo về một chốn an cư đã thôi thúc nhiều người trẻ đẩy nhanh kế hoạch sở hữu nhà ở.

Chị Kiều Hân (30 tuổi, đang làm việc tại TP.HCM) cho biết, "sau nhiều năm thuê nhà, giờ đây tôi muốn tìm mua một căn hộ có diện tích và mức giá vừa phải. Hiện tại, số tiền tiết kiệm cùng với khoản hỗ trợ của gia đình được khoảng 1 tỷ đồng, còn lại tôi sẽ vay thêm ngân hàng rồi trả góp hàng tháng, chứ ở thuê mãi thì giá thuê nhà cũng tăng hàng năm mà nhà thì vẫn không có".

Quả thực, không riêng trường hợp chị Kiều Hân mà đây cũng chính là tâm lý chung của rất nhiều người trẻ hiện tại. Chị Hân cho biết, bản thân muốn tìm căn hộ không cần quá rộng, vì khả năng cũng chỉ chạm đến được những sản phẩm có giá trên dưới 2 tỷ đồng.

Bcons Asahi đáp ứng "khẩu vị" mua nhà của khách hàng trẻ hiện đại

Với kinh nghiệm nhiều năm phát triển sản phẩm căn hộ dành cho người trẻ, đại diện Tập đoàn Bcons đã phân tích thêm rằng, người trẻ thuộc nhóm khách hàng năng động, sản phẩm căn hộ lý tưởng không chỉ gói gọn ở giá cả, mà còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí thực tế như vị trí thuận tiện, hệ thống tiện ích đầy đủ, môi trường sống xanh thoáng đãng và đảm bảo an ninh.

Không gian sống là yếu tố mà Bcons Asahi được chăm chút

Có thể thấy, khẩu vị mua nhà của khách hàng trẻ hiện nay có yêu cầu rất cao. Một mái ấm tương lai phải tích hợp nhiều yếu tố, bao gồm tính thẩm mỹ, sự tiện nghi, có khả năng tài chính phù hợp và đặc biệt phải xác lập được phong cách sống cá nhân.

Thêm một điều nữa là, do đang trong giai đoạn tích lũy tài chính, người trẻ thường tìm đến các dự án của những chủ đầu tư uy tín đang trong quá trình xây dựng, có mức giá dễ tiếp cận, chính sách bán hàng linh hoạt, chất lượng đảm bảo và pháp lý minh bạch.

Dựa trên sự thấu hiểu tâm lý khách hàng, Tập đoàn Bcons là một trong số ít nhà phát triển bất động sản đã tính toán kỹ lưỡng để triển khai những dự án căn hộ chất lượng có pháp lý rõ ràng với giá dao động trên dưới 2 tỷ đồng, đáp ứng đúng nhu cầu lẫn sức mua của đối tượng khách hàng trẻ hiện đại.

Bcons Asahi có vị trí đắt giá khi tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1K

Tại phường Đông Hòa, TP.HCM, trong quý 3/2025 này, Tập đoàn Bcons và đối tác Nhật Bản là Công ty Mercuria SPV công bố phát triển dự án Bcons Asahi với quy mô 490 căn hộ có thiết kế từ 35,65 m² – 74,29 m², trong đó căn hộ có diện tích 50 m² chiếm chủ đạo.

Dự án được Ngân hàng Quân đội (MB) bảo lãnh trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đây cũng là một trong những lý do hàng đầu giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn sản phẩm căn hộ phong cách Nhật Bcons Asahi. Theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao vào quý II/2027.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản TP.HCM khan hiếm nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, sự xuất hiện của 490 căn hộ Bcons Asahi giống như một điểm sáng hiếm hoi. Với lợi thế giá dự kiến trên dưới 2 tỷ đồng, vị trí đắt giá, thiết kế tinh tế theo phong cách Nhật Bản, dự án hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội sở hữu nhà ở cho người trẻ.