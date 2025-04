BĐS Bình Chánh gia tăng giá trị nhờ “cú hích” hạ tầng và đô thị hóa

Diện mạo đô thị Bình Chánh khởi sắc

Với vị trí chiến lược là cửa ngõ phía Tây Nam của TP.HCM, Bình Chánh đang chuyển mình mạnh mẽ và bứt phá trong tương lai. Theo Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Chánh sẽ phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, đạt tiêu chuẩn để nâng cấp lên thành phố. Sau năm 2030, TPHCM sẽ triển khai mô hình đô thị đa trung tâm, trong đó Bình Chánh đóng vai trò là đô thị phía Tây với quy mô từ 1- 1,3 triệu người. Đồng thời nơi đây là trở thành thành trung tâm công nghiệp, y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông nhằm tăng cường kết nối cho huyện Bình Chánh. Trong đó có thể kể đến, tuyến đường: Vành đai 3, tuyến đường sắt cao tốc 10 tỷ USD TP.HCM - Cần Thơ, tuyến Metro 3A (Bến Thành - Tân Kiên), nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành… chỉ 20 phút di chuyển đến trung tâm Quận 1, Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn hạ tầng lớn nhất hiện nay tại Bình Chánh là dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên – "trục xanh xuyên tâm" với tổng mức đầu tư hơn 9.030 tỷ đồng. Tuyến kênh dài hơn 32,7km đi qua 7 quận, huyện, gồm: Q.12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Chánh.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến toàn tuyến kênh hoàn thành trong năm 2025. Tuyến kênh này khi hoàn thành sẽ trở thành trục thoát nước chính cho gần 15.000ha khu vực xung quanh, đồng thời giúp giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1 nhờ hai tuyến đường dọc kênh. Đồng thời, dự án còn tạo điều kiện phát triển giao thông thủy, kết nối TPHCM với Long An qua sông Chợ Đệm và với Đồng Nai, Bình Dương qua sông Sài Gòn.

Bình Chánh đang "thay áo mới" với loạt công trình công cộng tầm cỡ như Trung tâm hành chính 200ha, cụm bệnh viện gần 55ha, BV Truyền máu Huyết học cơ sở 2 (30ha), làng đại học Hưng Long hơn 500ha… tất cả đang góp phần đưa Bình Chánh vươn mình trở thành cực tăng trưởng năng động phía Tây TP.HCM.

Conic Boulevard - Điểm đến lý tưởng bắt nhịp sống đô thị mới

Giữa làn sóng đô thị hóa và bức tranh hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thị trường BĐS Bình Chánh đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư lẫn người mua ở thực. Dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và vị trí chiến lược nhanh chóng trở thành điểm sáng nổi bật – tiêu biểu như dự án Conic Boulevard.

Conic Boulevard là dự án nổi bật trên mặt tiền trục Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50, liền kề tuyến đường ven kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối vào trung tâm TP.HCM thông qua đại lộ Nguyễn Văn, Quốc lộ 1A; di chuyển đến các tỉnh miền Tây thông qua cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Dự án Conic Boulevard đáp ứng nhu cầu ở thực của cư dân - Nguồn EximRS

Dự án có diện tích đất xây dựng 9.918 m², gồm 2 khối căn hộ cao 15 tầng với 976 căn hộ và 22 căn thương mại shophouse, với mật độ xây dựng thấp chỉ chiếm 28,7%. Dự án được đầu tư hệ tiện ích hoàn thiện như sân thể thao, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, sân gym, clubhouse… mang đến môi trường sống tiện nghi, năng động – nơi cư dân có thể an tâm an cư, làm việc và tận hưởng cuộc sống ngay trong chính không gian nội khu.

Với mức giá chỉ từ 37 triệu đồng/m2, cùng chính sách thanh toán 25% là nhận nhà ở ngay, phần còn lại được giãn tiến độ lên đến 36 tháng, Conic Boulevard đang thu hút sự quan tâm của khách hàng an cư và đầu tư.

Đặc biệt, để giảm áp lực tài chính, khách hàng sẽ được Ngân hàng Việt Á hỗ trợ vay đến 85% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng đầu, ân hạn nợ gốc lên đến 5 năm. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng loạt ưu đãi nổi bật: tặng gói nội thất cao cấp trị giá đến 130 triệu đồng, tặng 20 chỉ vàng SJC, chiết khấu đến 15% và miễn phí quản lý 2 năm đầu.

Chia sẻ về cảm xúc khi tham quan dự án, chị Thanh Trúc – Cư dân Conic Boulevard "Với mình, Conic Boulevard là lựa chọn rất hợp lý trong tầm tài chính. Căn hộ vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi cho một gia đình nhỏ như tụi mình. Điều mình hài lòng nhất là cảm giác thật sự có một ‘chốn trở về’ – yên tâm, ấm cúng và đầy đủ mọi thứ trong tầm tay".

Hiện tại, dự án đã hoàn thiện hạ tầng, các căn hộ sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào ở ngay. Trong đó, Block B của dự án đã đủ điều kiện triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân, điều đó khẳng định pháp lý minh bạch và cam kết của Chủ Đầu tư đối với khách hàng.

Conic Boulevard mái ấm lý tưởng cho gia đình trẻ - Nguồn EximRS

Để tri ân khách hàng của dự án, Chủ Đầu tư cùng Đơn vị Tiếp thị và phân phối EximRS sẽ tổ chức sự kiện Ngày hội Gia đình với chủ đề "FAMILY FEST – Nhà mình ở Conic Boulevard" vào ngày 10.05.2025. Sự kiện là dịp để Chủ Đầu tư gửi lời tri ân đến cư dân, đồng thời là cơ hội để khách hàng và nhà đầu tư trải nghiệm không gian sống hiện đại – tiện nghi tại dự án. Với chuỗi hoạt động phong phú như: Gắn kết gia đình, vượt chướng ngại vật, check-in nhận quà, các gian hàng ẩm thực và thưởng thức âm nhạc ngoài trời, FAMILY FEST hứa hẹn mang đến một cuối tuần đầy cảm xúc – đánh dấu hành trình kiến tạo một cộng đồng an cư bền vững giữa lòng khu Tây TP.HCM.

Hội tụ đầy đủ yếu tố từ vị trí, pháp lý, chính sách tài chính linh hoạt, cộng đồng dân cư hiện hữu. Conic Boulevard không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra dư địa tăng trưởng bền vững trong tương lai giữa tâm điểm phát triển mới của khu Tây TP.HCM.