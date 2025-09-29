BĐS ven sông, cận biển: Sức hút mạnh mẽ từ quỹ đất hữu hạn

Quỹ đất ven sông, cận biển ngày càng hữu hạn

Trong tiến trình phát triển đô thị, những khu vực ven sông, cận biển từ lâu đã được xem là "đất vàng" bởi hội tụ nhiều giá trị vượt trội. Không gian mặt nước mở ra tầm nhìn thoáng đãng, khí hậu mát mẻ và bầu không khí trong lành, mang đến chất lượng sống khác biệt so với những khu phố đặc quánh bê tông. Theo tổng quan "Blue space, health and well-being" đăng trên tạp chí Environmental Research (2020), việc tiếp xúc thường xuyên với các không gian gắn với mặt nước như sông, hồ, biển có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như giảm căng thẳng, phục hồi tâm lý, cải thiện sự tập trung, gia tăng mức độ hài lòng trong cuộc sống.

Không chỉ dừng ở lợi ích sức khỏe, những đô thị ven sông, cận biển còn đóng vai trò như "không gian văn hóa mở", gắn kết cộng đồng, tạo nền tảng hình thành bản sắc đô thị, gia tăng sức hút du lịch và giá trị thương mại dịch vụ.

Khi sức khỏe trở thành ưu tiên của nhiều gia đình, những yếu tố cảnh quan, môi trường ngày càng được chú trọng trong quyết định an cư lẫn đầu tư dài hạn. (Hình minh họa)

Tuy nhiên, quỹ đất này không chỉ giới hạn bởi yếu tố địa lý mà còn bởi các quy định bảo vệ môi trường ven sông, ven biển. Hiện nay, để được phát triển dự án ở khu vực trung tâm, đặc biệt là các quỹ đất ven sông, các chủ đầu tư cần rất nhiều thời gian, chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc đáp ứng quy định về mật độ xây dựng, bảo vệ đất hành lang ven sông đến các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật - xã hội.

Bên cạnh yếu tố khan hiếm, bất động sản ven sông, cận biển còn được đánh giá cao nhờ nhiều giá trị cộng hưởng. Theo quan niệm phong thủy Á Đông, "sông tụ thủy, biển khai lộ" – sông mang ý nghĩa tụ tài, biển gắn với thịnh vượng. Về kinh tế, sông từ lâu là tuyến giao thương nội địa, biển mở ra kết nối quốc tế, tạo động lực logistics và thương mại đa chiều. Đồng thời, đây cũng là khu vực giàu tiềm năng phát triển các dịch vụ phục vụ khách du lịch, trung tâm thương mại, giao thương buôn bán… góp phần nâng tầm giá trị đô thị và gia tăng sức hút cho bất động sản.

Theo Knight Frank Waterfront Index 2023, giá nhà ở ven mặt nước tại Anh cao hơn khoảng 48% so với các bất động sản không tiếp giáp mặt nước. Nhiều đô thị lớn như New York, Paris hay Seoul đều phát triển gắn liền với sông, cho thấy sức hút bền bỉ và giá trị kinh tế – xã hội lâu dài của loại hình này.

Quy Nhơn: Tâm điểm mới của thị trường ven sông, cận biển

Giá rao bán của bất động sản Quy Nhơn hiện thấp hơn nhiều so với các thành phố biển lớn như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc. Động lực phát triển của bất động sản Quy Nhơn còn đến từ hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược. Tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dự kiến khởi công cuối năm 2025 sẽ mở rộng trục kết nối giữa vùng Duyên hải và Tây Nguyên. Sân bay Phù Cát cũng đã được bố trí hơn 1.700 tỷ đồng vốn để xây dựng thêm đường cất hạ cánh và các hạng mục đồng bộ. Cảng Quy Nhơn gần đây khai trương tuyến dịch vụ trực tiếp đi Đông Bắc Á, góp phần nâng tầm vai trò cửa ngõ hàng hải quốc tế của khu vực.

Cùng với định hướng phát triển đô thị biển quốc gia, khu vực này đang định hình vai trò trung tâm tăng trưởng mới của miền Trung. Thị trường không chỉ đón khách du lịch, mà còn tạo lực hút với cư dân đô thị và đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao.

Sự hòa quyện giữa nhu cầu an cư và đầu tư sẽ tạo nên một đô thị phát triển ổn định, bền vững.

Nằm bên sông Hà Thanh, gần biển và kết nối trực tiếp với Quốc lộ 19, dự án Quy Nhơn Iconic - Làng Sông Phố Biển được xem là sở hữu vị trí "ba trong một" hiếm có, thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Trên diện tích hơn 43 ha nằm trải dài ven sông Hà Thanh, Quy Nhơn Iconic được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị kiểu mẫu với 60% diện tích là cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng, đảm bảo môi trường sống an lành và gần gũi với thiên nhiên. Với 25m² cây xanh/người, vượt xa tiêu chuẩn đô thị thông thường, mang đến không gian sống lý tưởng.

Không tận dụng tối đa diện tích để xây dựng, dự án dành tỷ lệ lớn quỹ đất cho tổ hợp công viên bờ sông hơn 18.000 m². Quy hoạch này không chỉ bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên của sông Hà Thanh mà còn biến cảnh quan ven sông thành "hành lang xanh" liền mạch cho cư dân.

Các tiện ích được bố trí theo triết lý giao thoa giữa truyền thống và hiện đại vừa tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, thể thao ngoài trời, vừa giữ gìn vẻ đẹp nguyên bản của dòng sông.

Khi thị trường bất động sản ngày càng phân hóa theo tiêu chí an toàn như hiện nay, pháp lý minh bạch và quy hoạch đồng bộ trở thành lợi thế nổi bật giúp dự án Quy Nhơn Iconic - Làng Sông Phố Biển càng trở nên hấp dẫn trong giới đầu tư. Bên cạnh đó, mô hình đô thị tích hợp "all-in-one" cũng mang lại lợi thế kép: đáp ứng nhu cầu ở thực với đầy đủ dịch vụ tiện ích, đồng thời mở ra tiềm năng khai thác kinh doanh, giúp tài sản duy trì thanh khoản và tích lũy giá trị theo tiến trình đô thị hóa.

Sự xuất hiện của Quy Nhơn Iconic như một đô thị kiểu mẫu, phát triển cân bằng giữa hiện đại và tự nhiên. Dự án không chỉ bảo tồn cảnh quan sông, biển trong lành, mà còn tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống đô thị hiện đại. Đây là cách tiếp cận giúp nâng tầm chất lượng sống cư dân, tạo dựng môi trường an cư bền vững, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống gắn với mảnh đất ven biển miền Trung.