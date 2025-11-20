Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé gái 15 tuổi mất tích, gia đình nhờ công an tìm kiếm

20-11-2025 - 10:28 AM | Xã hội

Chiều 19/11, Công an phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) phát đi thông báo tìm kiếm bé gái 15 tuổi mất liên lạc với gia đình.

Theo đó, chiều 19/11, Công an phường Vũng Áng nhận trình báo của công dân về việc cháu Nguyễn Thị Hương G. (SN 2010, trú tại tổ dân phố Tân Phong) mất liên lạc với gia đình hơn 1 ngày qua.

Phía gia đình cháu G. cung cấp thông tin, lúc đi cháu mang áo đen dài tay, quần dài sọc màu đen trắng, tóc thả suông, đi dép lê màu trắng.

Bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, mẹ của Hương G.) cho biết, cháu Hương G. rời nhà vào khoảng 11h ngày 18/11. Khi đi, G. xin phép mẹ đi gội đầu, sau đó không về nhà.

Gia đình đã tìm kiếm tại nhà người thân, bạn bè, gọi điện vào số điện thoại của cháu G. nhưng không liên lạc được.

Bé gái 15 tuổi mất tích, gia đình nhờ công an tìm kiếm- Ảnh 1.

Gia đình mất liên lạc với bé gái 15 tuổi, gia đình nhờ công an tìm kiếm

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Vũng Áng đã triển khai các biện pháp xác minh ban đầu và thông báo rộng rãi đến người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé.

Theo Hoài Nam

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất về Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Thông tin mới nhất về Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ Nổi bật

Thông báo quan trọng về Bảo hiểm xã hội Việt Nam người dân cả nước cần lưu ý

Thông báo quan trọng về Bảo hiểm xã hội Việt Nam người dân cả nước cần lưu ý Nổi bật

Khách mang đầy một bàn tiền lẻ đi mua ô tô ở Lạng Sơn: Tổng số tiền gây "choáng"

Khách mang đầy một bàn tiền lẻ đi mua ô tô ở Lạng Sơn: Tổng số tiền gây "choáng"

09:53 , 20/11/2025
Lũ trên 2 sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa vượt lịch sử 1993 và 1986, bao giờ miền Trung mới giảm mưa?

Lũ trên 2 sông ở Đắk Lắk và Khánh Hòa vượt lịch sử 1993 và 1986, bao giờ miền Trung mới giảm mưa?

09:32 , 20/11/2025
Khánh Hoà: Nhói lòng những lời kêu cứu trong đêm lũ

Khánh Hoà: Nhói lòng những lời kêu cứu trong đêm lũ

09:10 , 20/11/2025
Từ vụ kẹo Kera: Tòa án đề nghị chấm dứt trông chờ vào đạo đức doanh nghiệp!

Từ vụ kẹo Kera: Tòa án đề nghị chấm dứt trông chờ vào đạo đức doanh nghiệp!

08:11 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên