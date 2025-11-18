Bé gái đi học về nói phòng tắm có "mảnh vải hoa", mẹ về nhà kiểm tra thì giật mình, lập tức gọi cứu hộ

Mới đây, một gia đình tại Malaysia đã có một phát hiện rợn người trong phòng tắm mà nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy của con gái chủ nhà thì không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 12 tháng 11 vừa qua. Lúc đó, mẹ của bé gái là một giáo viên, đang họp thì con gái đã gửi cho cô bức ảnh chụp trần phòng tắm bị sập một phần.

Bé gái cho biết sau khi đi học về, em thấy thứ gì đó trông như một "tấm vải hoa" treo lủng lẳng trên trần phòng tắm. Nhìn kỹ khi bước vào đây, em thấy rằng một phần trần nhà đã bị sụp xuống. Quá hoảng sợ, cô bé nhắn tin cho mẹ.

Hóa ra "mảnh vải hoa" này là một con trăn gấm nặng tới hơn 60 kg.

Hóa ra, vị khách bất ngờ ghé thăm nhà cô bé chính là một con trăn gấm khá lớn và nặng tới hơn 60 kg. Cô bé đã nhận thấy vết hư hại trên trần nhà và sợ hãi không dám vào nhà vệ sinh.

"Khi về nhà, tôi kiểm tra phòng tắm và thấy thứ gì đó trông giống như một mảnh vải hoa nhô ra khỏi trần nhà bị sập. Tôi tự hỏi làm sao mảnh vải hoa lại có thể ở đó được. Sau đó, con gái tôi dùng điện thoại zoom vào và chúng tôi nhận ra đó thực ra là một phần cơ thể của một con trăn", người phụ nữ kể lại câu chuyện.

Các nhân viên cứu hộ phải rất vất vả mới có thể đưa con vật to lớn ra ngoài.

Sau khi phát hiện ra con trăn, người phụ nữ đã gọi cho Lực lượng Phòng vệ Dân sự Malaysia để được hỗ trợ đưa con trăn ra ngoài. Chỉ sau khi con trăn được kéo ra và rơi khỏi trần nhà, cô mới nhận ra nó to lớn đến mức nào. Nó to đến mức người phụ nữ đã nhầm nó với một con trăn Nam Mỹ và hét lên.

"Tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã phát hiện ra sớm. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu một con trăn lớn như vậy đã bò vào nhà chúng tôi", cô nói.

Người phụ nữ nói thêm rằng đây là lần đầu tiên một con trăn xâm nhập vào nhà cô. Cô cũng đoán rằng con trăn đã trườn vào qua cây mãng cầu xiêm sau nhà. Hai ngày trước khi xảy ra sự việc, cô đã nhìn thấy một chậu hoa bị lật úp và đoán rằng con trăn đến từ một khu vực đầm lầy gần nhà.

"Tôi phải lau sàn nhà và thảm vì có mùi tanh", cô nói. Cô cho biết thêm rằng sự việc đã khiến cô và hai con bị hoảng sợ và giờ đây, các con cô đều rất cẩn thận mỗi khi cần đi vệ sinh.