Bé gái Việt chơi đàn gây sốt MXH: Thì ra có mẹ là siêu mẫu, bố đại gia trăm tỷ, theo học trường đắt đỏ thế này!

24-09-2025 - 17:14 PM | Sống

Bạn có nhận ra đây là ái nữ nào của showbiz Việt?

Mới đây, người mẫu Phan Như Thảo chia sẻ bức ảnh con gái tham gia một sự kiện âm nhạc của trường gây chú ý. Cựu người mẫu bày tỏ: "Thật tự hào với em bé Bồ Câu của mami và daddy. Trường chọn em ấy một tấm ảnh thật xinh hihi". 

Phía dưới bình luận, nhiều người hâm mộ để lại lời khen Bồ Câu đã xịnh xắn còn tài năng. "Bé con nhà tông mà, mẹ là nghệ sỹ, ba là doanh nhân thành đạt, bé giống mẹ thì có gen nghệ thuật, giống ba thì thông minh, giỏi giang. Bồ câu hưởng gen tốt nhất từ ba mẹ, lại được chăm sóc, học tập ở môi trường tốt, nhất định con sẽ là cô bé xuất sắc", một người nhận định.

Từng là một trong những chân dài đình đám của Vbiz, năm 2015, Phan Như Thảo thông báo rút lui khỏi showbiz để lên xe hoa với đại gia Đức An, hơn cô 26 tuổi. Trải qua 10 năm kết hôn, cô dành thời gian để chăm sóc gia đình và "mát tay" trong việc kinh doanh. Nhiều năm trước, Phan Như Thảo từng tiết lộ chồng là đại gia Đức An đã sang tên toàn bộ tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng cho cô đứng tên.

Cũng như nhiều gia đình có điều kiện kinh tế tốt, vợ chồng Phan Như Thảo lựa chọn cho con gái theo học ở ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM. Mức học phí lên đến hàng trăm triệu đồng đến gần cả tỷ đồng/năm.

Theo đó, trường cung cấp chương trình IB và Cambridge Quốc Tế được công nhận trên toàn cầu, kết hợp với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. 

Bé Bồ Câu cũng được bố mẹ khuyến khích học các bộ môn năng khiếu khác như đàn piano, vẽ tranh hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao. Nhìn mức học phí và chương trình học, có thể thấy vợ chồng Phan Như Thảo rất đầu tư cho sự phát triển toàn diện của con.

Phan Như Thảo cho biết con gái cô thường xuyên nói chuyện với bố bằng tiếng Anh nên có thể nói ngoại ngữ từ sớm. Bên cạnh đó, khả năng tiếng Việt của cô bé cũng rất tốt. Phan Như Thảo cho biết, con gái cô sử dụng song ngữ từ nhỏ là chuyện bình thường. Từ lúc con mới tập nói, cô đã cho bé nghe nhiều ngôn ngữ, con nói được tiếng gì là cô đều cố gắng giao tiếp, trả lời nhiều nhất có thể, kể cả khi con nói chuyện lẫn lộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

Sau khi kết hôn với Phan Như Thảo, đại gia Đức An giao lại công việc kinh doanh và tài sản cho vợ, còn anh lui về dành thời gian chăm sóc cho con gái. Những sinh hoạt hàng ngày của con như ăn uống, đưa đón đi học, mua sắm... đều do một tay anh lo liệu. Vì thế mà không ít lần Phan Như Thảo chia sẻ những khoảnh khắc của chồng và con gái lên mạng xã hội cùng dòng chú thích về việc bé Bồ Câu "bám" ba hơn mẹ.

Được cưng chiều nhưng không vì thế mà nhóc tỳ được sống theo kiểu "con nhà giàu", hưởng những đặc quyền ít người có được. Nguyên tắc dạy con của vợ chồng Phan Như Thảo vẫn dựa trên tính kỷ luật.

"Có đôi lúc anh cũng hơi nuông chiều con nhưng anh nhất quyết phải áp dụng kỷ luật sắt và sẽ nuôi dạy tụi nó theo kiểu con nhà nghèo", ông xã Phan Như Thảo chia sẻ.

Vợ chồng cựu người mẫu từng tiết lộ, Bồ Câu là cô bé đôi lúc bướng bỉnh nhưng sống tình cảm nên sẽ có lúc bố mẹ phải mềm lòng và áp dụng những cách xử lý nhẹ nhàng, khéo léo hơn với vấn đề của con chứ không thể nghiêm khắc quá.

Lời kể xót xa vụ 2 vợ chồng tử vong khi chở con gái đi khám bệnh: Bé gái hoảng loạn nức nở nói "Ba mẹ con đừng có chuyện gì..."

Theo Hiểu Đan

