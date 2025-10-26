Becamex Group chi hơn 1.253 tỷ đồng mua hơn 125 triệu cổ phiếu của Becamex IJC

Mới đây, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả mua cổ phiếu IJC của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC).

Theo đó, ngày 22/10/2025, Becamex Group đã mua vào thành công hơn 125,3 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu của Becamex IJC.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex Group đã chi khoảng gần 1.253,2 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Sau giao dịch thành công, Becamex Group đã tăng sở hữu cổ phiếu IJC từ gần 188 triệu cổ phiếu lên gần 313,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,76% vốn tại Becamex IJC.

Trong một diễn biến khác, trước đó Becamex Group cũng đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Theo đó, Becamex Group lên kế hoạch phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động số tiền 2.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, tối đa 5 đợt. Kỳ hạn mỗi đợt từ 3-5 năm. Thời gian dự kiến phát hành từ tháng tháng 10/2025 đến tháng 12/2025.

Mục đích phát hành trái phiếu là cơ cấu lại nợ của công ty và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp tại nhiều thời điểm khác trong năm 2025.

Cụ thể, Becamex Group dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ sau:

Nguồn: BCM

Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến sử dụng số tiền thu được cho mục đích thực hiện chương trình, dự án đầu tư của công ty, cụ thể là góp vốn đầu tư vào các công ty liên kết để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện đầu tư các dự án do các công ty này làm chủ đầu tư. Thông tin về các công ty nhận vốn góp như sau: