Becamex và VSIP được chấp thuận đầu tư 2 dự án khu công nghiệp hơn 8.600 tỷ đồng

Theo Báo Khánh Hòa, ngày 31/12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 3 dự án khu công nghiệp quy mô lớn, gồm: Khu Công nghiệp Ninh Xuân 1, Khu Công nghiệp Ninh Xuân 2, Khu Công nghiệp Ninh Diêm 1.

Trong đó, Dự án Khu Công nghiệp Ninh Xuân 1 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng, quy mô gần 500ha.

Dự án Khu Công nghiệp Ninh Xuân 2 do VSIP làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 490ha.

Cả 2 dự án đều có thời hạn hoạt động 70 năm, hướng đến phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu thu hút các ngành sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Ninh Xuân 1, Khu Công nghiệp Ninh Xuân 2. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Dự án Khu Công nghiệp Ninh Diêm 1 do Công ty Cổ phần Phát triển Ninh Khánh Land (Tập đoàn Shinec) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, quy mô hơn 240ha. ﻿

Becamex IDC (Mã: BCM) hiện là nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu quỹ đất rộng lớn tại các khu vực kinh tế trọng điểm.

Becamex hiện quản lý 7 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.700 ha, trong đó tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 80%. Bên cạnh đó, Becamex còn tham gia sở hữu và quản lý 4 dự án khu công nghiệp thông qua các công ty liên doanh liên kết là KCN Becamex VSIP Bình Định - BCM sở hữu 40% (tổng diện tích 1.000 ha), KCN Becamex Bình Phước - BCM sở hữu 40% (tổng diện tích 2.448 ha), KCN Becamex VSIP Bình Thuận - BCM sở hữu 30% (diện tích 468 ha), KCN VSIP Cần Thơ – BCM sở hữu 40% (diện tích 293,7 ha).

Liên doanh VSIP, nơi Becamex nắm giữ 49% vốn, đã phát triển 14 khu công nghiệp trên toàn quốc với tổng diện tích hơn 12.000 ha, trở thành một trong những nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, BCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.575 tỷ đồng (tăng 74% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.269 tỷ đồng (tăng 195% so với cùng kỳ).﻿