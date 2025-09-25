BelGroup Hospitality cùng Sài Gòn Xanh lan tỏa tinh thần sống xanh tại TP. Hồ Chí Minh

Chỉ trong 4 giờ, hơn 15 tấn rác thải đã được thu gom và phân loại, góp phần làm sạch môi trường đô thị. Hoạt động mang thông điệp "Hành động nhỏ – Ý nghĩa lớn", khuyến khích cộng đồng chung tay xây dựng không gian sống xanh – sạch – đẹp.

Đội ngũ nhân viên BelGroup Hospitality trong quá trình dọn sạch kênh đào

Ông David Thái Huy Cường, Giám đốc Chiến lược BelGroup Hospitality, chia sẻ:

"BelGroup Hospitality không chỉ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách mà còn cam kết phát triển bền vững, trong đó bảo vệ môi trường là trọng tâm. Thông qua những hoạt động cộng đồng như thế này, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh đến khách hàng, đối tác và xã hội."

Hoạt động này không chỉ góp phần làm sạch môi trường mà còn khơi dậy tinh thần sống xanh, khuyến khích mỗi cá nhân thay đổi thói quen hằng ngày như hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, tiết kiệm năng lượng và ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây là bước đi nhỏ nhưng bền bỉ, nằm trong mục tiêu dài hạn của BelGroup Hospitality trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế, giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, BelGroup Hospitality sẽ tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến xanh tại các điểm đến mà tập đoàn đang hoạt động, góp phần tạo nên một ngành du lịch bền vững cho Việt Nam.

Về BelGroup Hospitality

BelGroup Hospitality là tập đoàn quản lý và vận hành 14 cơ sở tại Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết. Trong quá trình phát triển, tập đoàn luôn nỗ lực mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng, đồng thời gắn kết cùng cộng đồng thông qua các hoạt động ý nghĩa và thiết thực.

Song song đó, đội ngũ BelGroup Hospitality đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, xem đây là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp đồng hành lâu dài cùng địa phương và văn hóa bản địa. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của một doanh nghiệp phải đi đôi với trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng văn hóa tại điểm đến. Chính vì điều đó, mỗi chương trình thiện nguyện và nhân ái đều mang trong mình giá trị cốt lõi của BelGroup Hospitality: "Sẻ chia – Gắn kết – Lan tỏa."

Cùng BelGroup Hospitality theo dõi và đồng hành trong các hoạt động cộng đồng tiếp theo, để lan tỏa tinh thần sống xanh và chung tay vì một môi trường bền vững.