Bên trong khu tập thể Trương Định sau hơn 50 năm sử dụng
Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, khu tập thể Trương Định (Hà Nội) xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp và quá tải hạ tầng. Theo quy hoạch vừa được công bố, khu nhà sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng hai tòa chung cư cao tối đa 30 tầng.
Bên trong khu tập thể Trương Định sau nửa thế kỷ.
Khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) được xây dựng trong giai đoạn 1970-1980, gồm 10 khối nhà hai tầng. Qua nhiều năm sử dụng, nhiều căn hộ đã được người dân cải tạo, cơi nới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
Sau nhiều thập kỷ sử dụng, một số hạng mục công trình đã xuống cấp, thay đổi đáng kể so với thiết kế ban đầu do quá trình cải tạo, cơi nới qua các thời kỳ. Hệ thống dây dẫn điện được lắp đặt bổ sung qua nhiều năm tạo nên mạng lưới chằng chịt trong khu dân cư.
Do diện tích căn hộ hạn chế, nhiều hộ dân tận dụng hành lang để phơi quần áo và bố trí thêm không gian sinh hoạt. Những dây phơi kéo dài dọc các lối đi đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại khu tập thể. Nhiều căn hộ có diện tích nhỏ, xuất hiện tình trạng ẩm mốc hoặc thấm dột vào mùa mưa.
Không gian công cộng và khu vui chơi tại khu tập thể còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của cư dân. Nhiều trẻ em thường vui chơi tại các ngõ nhỏ hoặc những đoạn đường ít phương tiện qua lại.
Bà Thủy, cư dân khu A tập thể Trương Định từ năm 1979, cho biết: "Khu nhà đã sử dụng nhiều năm nên một số hạng mục xuống cấp, nhiều hộ phải tự sửa chữa để tiếp tục sinh hoạt. Mỗi khi mưa lớn, nước vẫn thấm dột qua mái khiến cuộc sống gặp không ít bất tiện. Một số công trình phụ trợ cũng đã cũ và cần được cải tạo".
Các hạng mục như mái, tường, cầu thang và lan can đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp theo thời gian. Một số khu vực sinh hoạt chung có diện tích hạn chế, trong khi nhiều hộ dân phải tận dụng thêm không gian hành lang để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
Nhiều hộ dân tận dụng hành lang và khoảng không chung để bố trí thêm khu vực nấu ăn hoặc chứa đồ dùng sinh hoạt.
Theo quy hoạch, khu tập thể Trương Định sẽ được xây dựng lại với hai tòa chung cư cao tối đa 30 tầng, chưa gồm ba tầng hầm và tum kỹ thuật trên mái. Dự án dự kiến có 1.065 căn hộ diện tích 26-81 m2, từ một đến ba phòng ngủ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.000 cư dân.
Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định cùng khu vực lân cận và các trục kết nối. (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội) và vị trí dự án trên bản đồ Google maps.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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