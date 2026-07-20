Bên trong khu tập thể Trương Định sau hơn 50 năm sử dụng

Bà Thủy, cư dân khu A tập thể Trương Định từ năm 1979, cho biết: "Khu nhà đã sử dụng nhiều năm nên một số hạng mục xuống cấp, nhiều hộ phải tự sửa chữa để tiếp tục sinh hoạt. Mỗi khi mưa lớn, nước vẫn thấm dột qua mái khiến cuộc sống gặp không ít bất tiện. Một số công trình phụ trợ cũng đã cũ và cần được cải tạo".