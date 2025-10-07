Best Western Premier Sailing Quy Nhơn - Chốn an cư nơi vịnh biển sạch nhất châu Á

Quy Nhơn – thành phố biển được thiên nhiên ưu ái với hơn 300 ngày nắng ấm trong năm, nằm trong Top 10 điểm đến mùa đông nắng ấm hấp dẫn nhất thế giới, đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ để trở thành điểm đến mới của giới đầu tư quốc tế. Không chỉ là "Maldives của Việt Nam", Quy Nhơn hôm nay còn là thung lũng Silicon của Việt Nam và đang được Quỹ đầu tư danh tiếng Thụy Sỹ mong muốn đưa Quy Nhơn trở thành Trung tâm Tài chính Toàn cầu – nơi hội tụ tinh hoa tri thức và dòng vốn quốc tế.

Ngay tại Quảng trường trung tâm thành phố – Trái tim phồn vinh, "nhịp thở tài chính toàn cầu" vang lên giữa Phố Wall Quy Nhơn, nơi kết nối năng động của thương mại, tài chính, du lịch và cộng đồng tinh hoa quốc tế. Bao quanh là một hệ sinh thái đẳng cấp: kề bên chợ đêm du lịch sôi động – thịnh vượng, và đặc biệt là Bến siêu du thuyền quốc tế Best Western Premier Sailing Yacht Club – nơi hội tụ giới tinh hoa toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Best Western Premier Sailing Quy Nhơn nổi lên như biểu tượng sống đẳng cấp quốc tế, "ngọn hải đăng" của thị trường bất động sản miền Trung. Được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn thương hiệu 5 sao quốc tế Best Western Premier Collection tại tháp A, được định vị là căn hộ thương gia sở hữu lâu dài, có 3 mặt hướng biển hiếm có và đã cất nóc, dự kiến bàn giao vào quý III/2026.

Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá ngay giữa quảng trường trung tâm trên phố tài chính của Quy Nhơn, dự án còn đem đến chuẩn sống Well-being Living – cân bằng hoàn hảo giữa an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư bền vững. Cư dân được thừa hưởng hệ tiện ích chuẩn quốc tế: sky bar, hồ bơi nước mặn vô cực, khu chăm sóc sức khỏe onsen khoáng nóng, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại… cùng bến du thuyền chuẩn 5 sao ngay trước thềm.

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn - căn hộ thương gia sở hữu lâu dài, 3 mặt hướng biển, đã cất nóc, dự kiến bàn giao vào quý III/2026.

Sáng ngày 3/10/2025, tại Trung tâm hội nghị Mipec Palace, Hà Nội, sự kiện Kick-off Dự án Best Western Premier Sailing Quy Nhơn đã diễn ra trong bầu không khí tràn đầy hứng khởi với sự góp mặt của gần 400 chiến binh sales. Đây là cú hích mạnh mẽ để dự án lan tỏa giá trị tới khách hàng toàn quốc và quốc tế.

Chủ đầu tư - Đơn vị phát triển dự án cùng các đối tác chiến lược dự án Best Western Premier Sailing Quy Nhơn

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Best Western Premier Sailing Quy Nhơn không chỉ là dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng sống của giới tinh hoa, đưa Quy Nhơn trở thành trung tâm mới của bất động sản hàng hiệu sở hữu lâu dài với phong cách sống nghỉ dưỡng và đầu tư quốc tế."

Hàng trăm chiến binh sale – những chuyên viên tư vấn ưu tú của Best Western Premier Sailing Quy Nhơn

Với vị trí quảng trường trung tâm Quy Nhơn, tầm nhìn quốc tế và sự hậu thuẫn của các đối tác hàng đầu, Best Western Premier Sailing Quy Nhơn chính là cơ hội vàng để sở hữu "góc biển xanh của riêng bạn" – nơi chuẩn sống toàn cầu hội tụ giữa lòng thành phố biển Quy Nhơn.

