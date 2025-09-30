BHS Property trở thành đơn vị phát triển kinh doanh phân khu Parasol Premium thuộc CaraWorld

Sự kiện không chỉ nối dài mối lương duyên giữa hai thương hiệu mà còn đánh dấu màn ra mắt được đón chờ của phiên bản nâng cấp vượt trội Parasol Premium.

Bắt tay chiến lược đảm bảo lộ trình hợp tác thành công

Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong triển khai thực chiến hàng loạt dự án trọng điểm trải dài trên cả nước, lọt top 5 nhà tư vấn và phát triển kinh doanh BĐS tốt nhất 2024, BHS Property vinh dự được chủ đầu tư KN Cam Ranh "chọn mặt gửi vàng" trong vai trò phát triển kinh doanh tại phân khu Parasol Premium.

Trước đó, BHS Property chính là đối tác đã đồng hành cùng chủ đầu tư trong giai đoạn 1 của phân khu Parasol và nhanh chóng tạo tiếng vang lớn khi toàn bộ 1400 sản phẩm được hấp thụ chỉ trong 4 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc KN Cam Ranh – đại diện Chủ đầu tư cho biết, việc triển khai phân khu Parasol Premium diễn ra trong bối cảnh vô cùng thuận lợi khi nền du lịch Khánh Hòa liên tục thiết lập kỷ lục mới, là "hub" của du khách Quốc tế khi đến Việt Nam. Ngay tại CaraWorld, diện mạo "một điểm đến – trọn thế giới" đã hiện rõ với chuỗi tiện ích đồng loạt cán đích, tạo sức sống cho siêu đô thị biển, cho phép chủ nhân khai thác và nghỉ dưỡng ngay.

Sự kiện không chỉ nối dài mối lương duyên giữa hai thương hiệu mà còn đánh dấu màn ra mắt của phiên bản nâng cấp Parasol Premium.

Đại diện BHS Property, Ông Lê Xuân Nga – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị BHS Group, Tổng Giám Đốc BHS Property cũng khẳng định sẽ kế thừa thành công giai đoạn trước, đồng thời nâng cấp toàn diện sản phẩm để đảm bảo bài toán đầu tư hiệu quả. Đặc biệt, đồng hành cùng BHS Property trong vai trò phát triển kinh doanh, BHS Group chính thức giới thiệu thành viên mới – MapGate, đơn vị trực thuộc hệ sinh thái tập đoàn, với trọng trách triển khai kinh doanh dự án.

Sự ra mắt của MapGate là giải pháp chiến lược gia tăng đội ngũ nhân sự tận tâm, chuyên môn hóa từng khâu dịch vụ. Kết hợp với tâm huyết kiến tạo của chủ đầu tư KN Cam Ranh, sự am tường địa phương và chuỗi dịch vụ chuyên sâu, nguồn lực cộng hưởng này sẽ kiện toàn chất lượng dịch vụ, mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng và nhà đầu tư.

Ra mắt phiên bản " Premium" – quỹ căn để dành đẹp nhất phân khu Parasol, mảnh ghép vận hành tiên phong của "một điểm đến – trọn thế giới"

Nằm tại công viên Vịnh Mặt Trời, ngay trái tim CaraWorld, Parasol Premium sở hữu vị trí kim cương cùng hai tiểu khu với phong cách vừa khác biệt, vừa cộng hưởng tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng đa sắc. Nếu SunPark mang hơi thở phồn hoa của Singapore hiện đại, sôi động thì tiểu khu Nikko gợi nét thanh bình, tinh tế tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp của xứ sở phù tang - Nhật Bản. Đây cũng là phân khu sở hữu nhiều công viên nhất trong siêu đô thị biển CaraWorld.

Ở lần trở lại này, Parasol Premium ra mắt quỹ căn để dành chọn lọc đẹp nhất, được tinh tuyển với 100% sản phẩm đều nằm ngay mặt tiền đại lộ và mặt tiền công viên, có mặt nước quấn quýt, cây xanh đan cài, thiên nhiên ôm ấp tạo nên không gian nghỉ dưỡng thực thụ.

Đáng chú ý, toàn bộ sản phẩm đã có sẵn sổ hồng sở hữu lâu dài – yếu tố pháp lý được ví như "kim cương đen" bởi đại đa số các quỹ đất ven biển đều giới hạn thời gian sở hữu. Không cần phải chờ đợi, các sản phẩm đã và đang trong giai đoạn hoàn thiện, chào đón chủ nhân về khai thác, nhận lợi nhuận ngay tức thì, song được áp dụng chính sách thanh toán tương đương dự án mới khởi công tạo ra bài toán dòng tiền thông minh – linh hoạt: Tiết kiệm cả tỷ đồng tiền nội thất khi được bàn giao hoàn thiện, chỉ cần xách vali vào nghỉ dưỡng hoặc khai thác ngay; được chủ động định đoạt tài sản từ ủy quyền cho đơn vị vận hành, an cư lâu dài hoặc tự khai thác cho thuê ngắn/ dài ngày.

Parasol Premium – Công viên Vịnh Mặt Trời giữa trái tim CaraWorld

Lợi thế khai thác cho thuê và nghỉ dưỡng tại Parasol Premium được đánh giá vượt trội khi thừa hưởng hệ sinh thái CaraWorld– siêu đô thị biển quy mô 800 ha, vốn đầu tư 2 tỷ USD, với 38 đại tiện ích all-in-one…

Đặc biệt hơn, đây chính là một trong những phân khu tiên phong vận hành trong siêu đô thị CaraWorld, đánh dấu cột mốc quan trọng tạo sức sống sôi động, khởi động hành trình "một điểm đến trọn thế giới" và đưa Cam Ranh vươn tầm thế giới. Đáng chú ý, thời điểm vận hành trùng với điểm rơi hàng loạt đại tiện ích sẽ hoạt động. Điều này tạo giá trị cộng hưởng giữ vững sức hút và công suất vận hành cho toàn phân khu.

CaraWorld cũng là dự án duy nhất tiếp giáp trực tiếp sân bay quốc tế Cam Ranh, đảm bảo lợi thế kết nối toàn cầu hiếm có. Không lâu trước đó, chủ đầu tư cũng đã đón nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cảng bến khách quốc tế KN Cam Ranh, tạo thành bộ đôi hạ tầng chiến lược: đường hàng không và đường biển. Nhờ đó, Parasol Premium không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của giới thượng lưu trong nước mà còn đón trọn dòng khách quốc tế ngày càng tăng.

Sự kiện hợp tác "đúng thời điểm" giữa KN Cam Ranh và BHS Property mang ý nghĩa chiến lược khi tạo nên chuỗi giá trị kép: Vừa thúc đẩy sự trỗi dậy mạnh mẽ của Cam Ranh trong kỷ nguyên mới, vừa mang đến cho khách hàng giải pháp tích sản bền vững, linh hoạt khai thác đa năng và hiệu quả.