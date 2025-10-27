BHS R&D: Bất động sản quý 3 hồ hởi, nhà đầu tư đổ dồn về thị trường tỉnh cuối năm

Thị trường nhà ở cao tầng Q3/2025 ghi nhận nguồn cung tăng mạnh mặc dù rơi vào thời điểm tháng Ngâu, đạt hơn 37,600 căn hộ. Nguồn cung chủ yếu đến từ Hà Nội và TP. HCM với tổng nguồn cung đạt gần 22,800 căn hộ.

Tỷ lệ hấp thụ trong Q3 đạt 73.8%, trong đó Hà Nội tiếp tục chiếm ưu thế về lượng tiêu thụ. Khu vực Bình Dương (TP. HCM mới) cũng ghi nhận giao dịch vượt trội với nhiều dự án mới đều bán hết 90 – 95% ngay sau khi mở bán.

Các dự án mới ra mắt thiết lập mặt bằng giá mới cho một số khu vực trong khi các dự án cũ hầu hết đều giữ nguyên hoặc tăng nhẹ 1 – 2% so với quý trước.









Tại Hà Nội, dù rơi vào thời điểm tháng Ngâu, thị trường cao tầng Q3/2025 vẫn ghi nhận nguồn cung và lượng hấp thụ đều tăng so với các quý đầu năm và cùng kỳ năm ngoái. Những dự án mới góp phần lớn nguồn cung và lượng hấp thụ tiêu biểu như Lumiere Prime Hills, Sun Feliza Suites.





Thị trường Hà Nội gần như không còn sản phẩm có mức giá dưới 60 triệu/m². P. Nghĩa Đô, P. Phú Thượng, P. Từ Liêm, X. Đông Anh, P. Giảng Võ, P. Long Biên là khu vực có mức giá sơ cấp cao nhất trên thị trường.





Dự kiến có khoảng hơn 14.000 căn hộ sẽ tiếp tục ra mắt thị trường trong năm 2025, tập trung tại các khu vực Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ.





Nguồn cung sơ cấp tại TP.HCM mới đạt hơn 10,600 căn, tăng 3.2 lần so với quý trước do sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tỷ lệ hấp thụ mới đạt 67.8% (tương đương hơn 7,200 sản phẩm).





Giá bán có xu hướng tăng giá từ 3 - 8% so với Q2/2025. P. Thạnh Mỹ Tây, P. Bình Trưng, P Linh Xuân là những khu vực có giá chung cư neo cao nhất TP. HCM.





Dự báo nguồn cung TP. HCM sau sáp nhập tăng mạnh, đạt hơn 35.000 sản phẩm ra mắt vào cuối năm, tập trung chủ yếu tại khu vực Bình Dương cũ.





Nguồn cung căn hộ tại các thị trường khác trong Q3/2025 đạt hơn 14,800 căn. Lượng giao dịch cả quý đạt hơn 11,800 căn với tỷ lệ hấp thụ đạt 79.3%. Hưng Yên, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng…dẫn đầu thị trường.

Mức giá tại Hà Nội lên đến 314 triệu/m², tại TPHCM là 229 triệu đồng/m2. Các khu vực kinh tế phát triển TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình cũng tiệm cận mức giá 70 – 90 triệu/ m². Các tỉnh còn lại đang có mức giá dao động từ 39 – 55 triệu/m².









Thị trường nhà ở thấp tầng trong Q3/2025 cũng ghi nhận tích cực, trái ngược với tâm lý e dè thông thường của khách hàng tại thời điểm tháng Ngâu. Mặt bằng giá có xu hướng tăng nhẹ hoặc giữ nguyên so với quý trước và tăng 3 – 5% so với cuối năm ngoái.

Tổng nguồn cung trong Q3/2025 đạt hơn 26,400 sản phẩm, với hơn 10,600 sản phẩm mới mở bán đến từ các tỉnh/thành như TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng và Tây Ninh.

Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 48% với hơn 12,600 giao dịch, hầu hết đều đến từ các dự án có quy mô lớn như Vinhomes Golden City, Vinhomes Royal Island, Eco Retreat Long An, KĐT Nam Hòa Xuân.





Nguồn cung hơn 3.000 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án khu vực phía Tây như Jade Lake Residences, Noble Palace Tây Thăng Long, Vinhomes Wonder Park… Tỷ lệ hấp thụ thị trường trong quý đạt gần 65%.





Giá nhà thấp tầng xây sẵn ở Hà Nội có khoảng giá khá rộng từ 120 – 500 triệu/ m². Ngoại trừ thu vực Yên Bình có mức giá thấp hơn từ 72 - 92 triệu/m².





Nguồn cung tăng vọt sau sáp nhập tỉnh với hơn 750 sản phẩm, tăng 4.4 lần so với quý trước. Tỷ lệ hấp thụ khá tích cực, đạt 86% trong quý và 60% trong 9 tháng.





Mức giá và loại hình sản phẩm của TP. HCM cũng phân hóa rõ ràng hơn sau sáp nhập tỉnh thành. Khu vực TP. HCM cũ có mặt bằng giá từ 70 – 450 triệu/m², khu vực Bình Dương cũ có mức giá thấp hơn, từ 11 – 19 triệu/m² cho đất nền và 21 – 121 triệu/m² cho sản phẩm thấp tầng xây sẵn.





Nguồn cung đất nền tại các khu vực khác trên cả nước đạt 2.900 sản phẩm tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ cũng khá tích cực, đạt 69% trong quý. Một số dự án tiêu biểu như KĐT Nam Hòa Xuân (Đà Nẵng); Agora City và KĐT An Huy Mỹ Việt (Tây Ninh), Vera Diamond City.





Nguồn cung sơ cấp sản phẩm thấp tầng xây sẵn tại các thị trường khác trong Q3/2025 đạt khoảng gần 19,800 sản phẩm, tăng gấp 2.5 lần so với cùng kỳ. Tổng lượng giao dịch cũng tăng 2.2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, nguồn cung chủ yếu đến từ các dự án có quy mô lớn của Vingroup, Sungroup, tiêu biểu như: Vinhomes Royal Island và Vinhomes Golden City (TP. Hải Phòng), Vinhomes Ocean Park 2 – 3 (Hưng Yên), Sun Urban City (Ninh Bình), Vinhomes Green City (Tây Ninh).





Trong Q3/2025, các sản phẩm nhà ở thấp tầng có xu hướng tăng nhẹ hoặc giữ nguyên so với quý trước và tăng 3 – 5% so với cuối năm ngoái.



