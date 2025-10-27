BHS R&D: Bất động sản quý 3 hồ hởi, nhà đầu tư đổ dồn về thị trường tỉnh cuối năm

Báo cáo của bộ phận Nghiên cứu và phát triển - BHS Group (BHS R&D) cho biết bất động sản 2025 từ đầu năm đến nay đã ghi nhận sự tăng trưởng nóng, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư và đất nền các tỉnh. Bước sang quý 4, BHS R&D dự báo trong khi giá căn hộ Hà Nội và TPHCM sẽ tiếp tục tăng, nhà đầu tư sẽ đổ dồn về đất nền các tỉnh.
Thị trường nhà ở cao tầng Q3/2025 ghi nhận nguồn cung tăng mạnh mặc dù rơi vào thời điểm tháng Ngâu, đạt hơn 37,600 căn hộ. Nguồn cung chủ yếu đến từ Hà Nội và TP. HCM với tổng nguồn cung đạt gần 22,800 căn hộ.
Tỷ lệ hấp thụ trong Q3 đạt 73.8%, trong đó Hà Nội tiếp tục chiếm ưu thế về lượng tiêu thụ. Khu vực Bình Dương (TP. HCM mới) cũng ghi nhận giao dịch vượt trội với nhiều dự án mới đều bán hết 90 – 95% ngay sau khi mở bán.
Các dự án mới ra mắt thiết lập mặt bằng giá mới cho một số khu vực trong khi các dự án cũ hầu hết đều giữ nguyên hoặc tăng nhẹ 1 – 2% so với quý trước.
Thị trường nhà ở thấp tầng trong Q3/2025 cũng ghi nhận tích cực, trái ngược với tâm lý e dè thông thường của khách hàng tại thời điểm tháng Ngâu. Mặt bằng giá có xu hướng tăng nhẹ hoặc giữ nguyên so với quý trước và tăng 3 – 5% so với cuối năm ngoái.
Tổng nguồn cung trong Q3/2025 đạt hơn 26,400 sản phẩm, với hơn 10,600 sản phẩm mới mở bán đến từ các tỉnh/thành như TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng và Tây Ninh.
Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 48% với hơn 12,600 giao dịch, hầu hết đều đến từ các dự án có quy mô lớn như Vinhomes Golden City, Vinhomes Royal Island, Eco Retreat Long An, KĐT Nam Hòa Xuân.