BHS R&D: Chung cư giao dịch sôi động nửa đầu 2025, đất nền tỉnh lẻ lên ngôi cuối năm

Theo BHS R&D, tỷ lệ hấp thụ phân khúc nhà ở cao tầng trong Quý 2/2025 đạt 55%. Trong 6 tháng đầu năm 2025, nguồn cung và lượng giao dịch của Hà Nội cao gấp 3 lần so với TPHCM. Nguồn cung và lượng tiêu thụ vượt trội, nhiều dự án hết 90-95% bảng hàng ngay sau mở bán

Tổng nguồn cung sơ cấp nhà ở cao tầng đạt hơn 34.000 căn hộ, phần lớn đến từ Hà Nội.

Tại Hà Nội, Gia Lâm và Đông Anh là 2 khu vực tập trung nhiều nguồn cung sơ cấp nhất.

Tây Hồ và Cầu Giấy là 2 khu vực có mức giá sơ cấp cao nhất cả thị trường.

TP. Thủ Đức có nguồn cung sơ cấp lớn nhất, chiếm 68% tổng giao dịch toàn thị trường.

Giá bán tăng giá từ 5 - 7% so với Q1/2025. Trong đó, Quận 1, TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh và quận 5 là có giá chung cư cao nhất TP. HCM.

Tại các tỉnh khác, nguồn cung sơ cấp căn hộ và lượng giao dịch trong Q2/2025 tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bình Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Hà Nam,…

Giá neo cao tại Hà Nội - Đà Nẵng – TPHCM, ghi nhận mức giá cao nhất đạt 339 triệu đồng/m2. Bên cạnh đó, tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Long An còn ghi nhận mức giá từ 30 triệu đồng/m2 trở xuống.

Theo BHS R&D, nguồn cung sơ cấp nửa đầu năm 2025 đạt hơn 32.700 sản phẩm, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ các đại dự án như Vinhomes Wonder Park, Sun Urban City, Vinhomes Green City và Eco Retreat Long An. Lượng hấp thụ 12.000 giao dịch, chiếm 37% tổng nguồn cung, giảm 26% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nguồn cung tăng vọt với nhiều dự án thấp tầng mở mới

Thấp tầng xây sẵn tại Hà Nội có khoảng giá khá rộng từ 120 – 530 triệu/m².

TPHCM ghi nhận dự án mở bán mới giá cao nhất lên đến 450 triệu/m², đồng thời có sự phân hóa rõ rệt theo từng khu vực.

Giao dịch đất nền tập trung ở miền Bắc với một số thị trường tiêu biểu như Bắc Giang, Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Tổng lượng giao dịch loại sản phẩm BT – LK – SH tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, các tỉnh Miền Bắc vẫn chiếm trọng yếu thời điểm nửa đầu năm 2025.