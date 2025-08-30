Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí ẩn bên trong gói giấy ăn của cô gái trẻ sinh năm 2001

30-08-2025 - 10:15 AM | Xã hội

Tối 29/8, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ một người phụ nữ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó một ngày, tại tuyến Quốc lộ 1B (đoạn qua địa bàn phường Phúc Lợi, Hà Nội), Tổ tuần tra phát hiện một chiếc xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. 

Bí ẩn bên trong gói giấy ăn của cô gái trẻ sinh năm 2001- Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thu Huyền thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua kiểm tra, phát hiện người phụ nữ ngồi phía sau xe có gói giấy ăn màu trắng, bên trong chứa 3 cục tinh thể màu trắng. Đối tượng khai nhận đây là ma túy để sử dụng. 

Danh tính đối tượng được xác định là Bùi Thu Huyền (SN 2001; trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Tổ tuần tra đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Phúc Lợi để tiếp tục xác minh, làm rõ. 

Kết quả giám định số tang vật thu được là 0,878 gam Ketamine.

Hiện Công an phường Phúc Lợi đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

