Bí ẩn cánh cổng duy nhất trong Tử Cấm Thành: Hàng trăm năm duy nhất 1 người bước qua

Tử Cấm Thành, là cung điện hoàng gia của triều đại nhà Minh và nhà Thanh ở Trung Quốc, và cũng là một trong những công trình kiến trúc bằng gỗ được bảo tồn tốt nhất và lớn nhất trên thế giới. Tổng cộng 24 hoàng đế của Trung Quốc đã ngự ở Tử Cấm Thành từ giữa đời nhà Minh đến cuối đời nhà Thanh.

Đã hơn 600 năm trường tồn với thời gian, nơi đây đến nay vẫn còn nhiều điều bí ẩn với mọi người. Liên quan đến hệ thống công trình hoàng gia thời Minh-Thanh, không thể không nhắc đến Thiên Đàn. Một điểm đặc biệt ít người biết trong quần thể kiến trúc này là có một cánh cửa nhỏ cực kỳ thần bí, suốt 100 năm chỉ có một người bước qua.

Cổng Cổ Hy Môn trong Tử Cấm Thành. Ảnh: Aboluowang.

Điều đáng nói cho đến nay, chỉ duy nhất Hoàng đế Càn Long của nhà Thanh từng bước qua cánh cổng này. Bí mật đằng sau cánh cổng được ghi lại trên tấm bia đặt ngoài cổng.

Trong xã hội phong kiến xưa, các đời vua Trung Quốc đều tổ chức lễ cầu bái thiên địa và thần linh để cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Lễ cúng bái thời ấy của hầu hết các triều đại đều khá phức tạp.

Đặc biệt là khi người xưa có quan niệm "quyền lực của bậc quân vương là do trời ban". Các đời Hoàng đế đều tự xưng là "Thiên tử". Vì thế, việc cúng bái là đặc quyền của vua. Vị vua càng tỏ bày lòng hiếu thảo với trời thì càng thành tâm.

Thiên Đàn khi ấy chính là nơi các Hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện lễ tế trời đất. Trước khi tế lễ, Hoàng đế sẽ phải đi theo một con đường cố định, thắp hương và khấn vái khắp nơi. Sau đó, vua về chính điện để chuẩn bị cho các hoạt động khác.

Ngoài ra khi chính thức tế lễ vào hôm sau, Hoàng đế sẽ phải đi qua cầu Đan Bệ dài 360 mét để đến bàn thờ, quỳ lạy dâng hương nhiều lần. Toàn bộ quá trình tế lễ đòi hỏi thể lực tốt. Nếu Hoàng đế còn trẻ tuổi sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng nếu đã già yếu thì việc thực hiện nhiều nghi thức sẽ khá mệt mỏi.

Theo sử sách ghi chép, Hoàng đế Càn Long là nhà vua có thời gian tại vị lâu nhất (61 năm) và sống thọ nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Do đó, ông đích thân chủ trì nhiều lễ tế trong Tử Cấm Thành. Song, khi tuổi cao sức yếu, ông bắt đầu mệt mỏi khi phải thực hiện nhiều nghi thức phức tạp. Năm 1779, khi Càn Long 70 tuổi, thể trạng ngày càng suy giảm, việc hoàn thành toàn bộ nghi lễ trở nên khó khăn hơn.



Do đó để giải quyết vấn đề, quan chức Thái Thường Tự đề nghị xây một cánh cổng ở phía tây Hoàng Càn điện để rút ngắn quãng đường di chuyển đến Thiên Đàn. Nhờ đó, quãng đường đến Thiên Đàn ngắn đi đáng kể.

Sau khi mở cổng, do lo lắng con cháu sau này sẽ trở nên lười biếng trong quá trình tế lễ, Càn Long lệnh cho khắc dòng chữ "Cổ Hy Môn". Ông đặt tên cổng như vậy để dặn dò hậu thế rằng những người dưới 70 tuổi không được đi qua cửa này. Vì thế, cho đến ngày nay, chỉ có Hoàng đế Càn Long là người duy nhất từng đi qua cánh cổng này.

Tranh vẽ vua Càn Long.

Cánh cổng bị niêm phong nằm trong khuôn viên di tích Thiên Đàn (đàn tế trời) phía Nam Tử Cấm Thành.