Muốn lấy lại vòng eo thon, dáng đẹp thì đừng bỏ qua 3 món ăn vừa giúp giảm cân mà vẫn ngon miệng

Vào mùa đông, hầu hết chúng ta đều ít vận động và có xu hướng ăn nhiều hơn để giữ ấm dẫn đến dễ tích tụ mỡ thừa. Mùa xuân là thời điểm tốt để lấy lại vóc dáng. Trước khi mùa hè đến, hãy nhanh chóng quay lại chế độ ăn uống lành mạnh - vận động là điều cần thiết, nhưng ăn uống đúng cách còn quan trọng hơn.

Nếu bạn không muốn nhịn đói trong quá trình ăn kiêng, hãy thử các món trộn ít chất béo, ít calo. Chúng rất thanh mát, không ngấy và mang lại cảm giác no bụng. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn 3 công thức món trộn hoàn hảo cho bữa cơm mùa xuân. Chúng dễ làm và cả gia đình gồm người lớn lẫn trẻ em, đều sẽ thích. Bạn có thể thưởng thức chúng ngay cả khi đang ăn kiêng, và quan trọng nhất là bạn sẽ ăn ngon miệng mà không tăng cân. Ngay dưới đây là công thức chi tiết và bạn chỉ cần làm theo chắc chắn sẽ thành công.

1. Salad nấm kim châm và rau mầm

Điểm nổi bật: Rau mầm là loại nguyên liệu rất ngon và giàu dinh dưỡng rất đáng có trên bàn ăn vào mùa xuân. Chúng thơm, giòn và thanh mát, tươi mềm, kết hợp với nấm kim châm tạo nên kết cấu mượt mà. Đây là món ăn kiểu nhà làm đơn giản, rất ngon miệng, ít béo và giàu chất dinh dưỡng. Chần rau mầm trong 30 giây rồi rửa lại bằng nước lạnh để giữ được độ giòn.

Nguyên liệu: 200g rau mầm, 1 gói nấm kim châm, hạt mè trắng rang, muối, bột ngọt, dầu mè, giấm balsamic, dầu ớt (hoặc ớt tươi).

Cách làm món salad nấm kim châm và rau mầm

Rau mầm bạn rửa sạch, để ráo nước. Nấm kim châm cắt bỏ phần gốc sau đó tách thành các nhánh nhỏ rồi rửa sạch. Đun sôi nước trong nồi, cho nấm kim châm vào chần trong khoảng 2-3 phút rồi vớt ra. Tiếp theo thả rau mầm vào chần khoảng 30 giây rồi vớt ra, thả vào chậu nước lạnh để giữ được độ giòn và màu xanh của rau.

Bước 2: Vắt hết nước từ nấm kim châm và vẩy nhẹ để loại bỏ nước từ rau mầm. Sau đó cho 2 loại rau vào thố, thêm hạt mè trắng rang, muối, bột ngọt, giấm, dầu mè và dầu ớt rồi trộn đều. Sau đó bạn cho món ăn ra đĩa, rắc thêm chút vừng trắng rang lên trên để trang trí.

2. Salad bông cải xanh và đậu phụ

Điểm nổi bật: Bông cải xanh giòn, đậu phụ mềm mịn và hạt ngô ngọt kết hợp tạo nên hương vị đậm đà, hấp dẫn. Đậu phụ cung cấp protein thực vật, trong khi bông cải xanh và ngô cung cấp chất xơ, món ăn này giúp bạn no bụng mà vẫn ít calo. Món salad này chỉ cần một lượng dầu và muối tối thiểu, rồi trộn đơn giản là đã có một món ăn tươi mát, ngon miệng. Món này phù hợp làm món chính hoặc món ăn kèm trong giai đoạn giảm cân, và được cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích.

Nguyên liệu: 1 cây bông cải xanh, 1 nắm hạt ngô ngọt, 1 miếng đậu phụ, 2 muống canh hạt mè rang, 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh giấm balsamic, 1 muỗng canh dầu hào, một chút dầu mè, 5 tép tỏi băm, 1 quả ớt băm (tùy thích).

Cách làm món salad bông cải xanh và đậu phụ

Bước 1: Đầu tiên chúng ta hãy pha nước sốt cho món salad này. Chuẩn bị một chiếc bát, thêm hạt mè rang, ớt băm, tỏi băm, nước tương, giấm balsamic, dầu hào và dầu mè rồi khuấy đều. Sơ chế các nguyên liệu gồm: Cắt bông cải xanh thành các nhánh nhỏ sau đó rửa sạch và để ráo nước. Đậu phụ cắt thành các khối vuông nhỏ, để riêng.

Bước 2: Đun sôi một nồi nước, luộc hạt ngô ngọt cho đến khi chín rồi vớt. Sau đó chần đậu phụ cắt khối trong 2 phút rồi vớt ra, để ráo. Tiếp theo, chần bông cải xanh trong 2 phút rồi vớt ra, thả vào nước lạnh để giữ màu xanh và độ giòn của rau. Cho bông cải xanh, đậu phụ và ngô vào thố. Tiếp đó đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và trộn đề là món ăn hoàn thành.

3. Salad bắp cải tím và táo

Điểm nổi bật: Bắp cải tím thái sợi giòn tan và táo thái sợi ngọt ngào tạo nên một món ăn hấp dẫn cả về hình thức lẫn hương vị. Bắp cải tím giàu anthocyanin và chất xơ, trong khi táo cung cấp pectin và vitamin. Sự kết hợp này tạo nên vị chua ngọt ngon miệng và ít calo. Không cần dùng nhiều dầu mỡ hay gia vị, món ăn này rất thích hợp làm dùng làm món ăn kèm hoặc ăn nhẹ trong giai đoạn giảm cân.

Nguyên liệu: 1/2 chiếc bắp cải tím, 1 quả táo (hãy chọn loại táo giòn), một chút rau mùi, 1 thìa canh giấm balsamic và một chút muối, 1 thìa canh nước tương, một chút hạt mè trắng rang.

Cách làm món salad bắp cải tím và táo

Bước 1: Đầu tiên, thái nhỏ bắp cải tím, rửa sạch và để thật ráo nước, sau đó cho vào thố trộn. Tiếp theo bạn thái táo thành từng lát rồi xắt sợi hoặc dùng dụng cụ bào thành sợi nhỏ. Đừng bào táo quá nhỏ, nếu không nó sẽ bị nát khi trộn, cho vào thố. Tiếp theo, cho một ít rau mùi vào. Rau mùi là linh hồn của món ăn này; bạn có thể cho thêm nếu thích.

Bước 2: Cách nêm gia vị cũng rất đơn giản. Cho một ít dầu mè, nước tương, giấm balsamic và một chút muối. Đừng cho quá nhiều muối, nếu không sẽ bị mặn. Cuối cùng, rắc thêm một ít hạt mè lên trên, rồi dùng đũa hoặc thìa đảo đều. Món ăn đã hoàn thành, bạn cho ra đĩa và thưởng thức ngay! Tươi mát và ngon miệng, hãy thử nhé!

Trên đây là 3 món trộn giòn ngon, thanh mát, ngon miệng và có thể giúp bạn lấy lại vóc dáng. Hãy bổ sung vào thực đơn gia đình để thay đổi khẩu vị gia đình