"Hợp chất trường sinh” trong loại quả người Việt hay nấu canh

Theo Anh Thư | 13-04-2026 - 16:13 PM | Sống

Các món canh, kho, xào... quen thuộc trên bàn ăn nhà bạn có thể chứa nhiều "hợp chất trường sinh", theo một nghiên cứu mới từ châu Âu.

Theo SciTech Daily, các nhà nghiên cứu từ Đại học Seville (Tây Ban Nha) và Đại học Kent (Anh) đã xác định được một "hợp chất trường sinh" và chống bệnh Alzheimer rất hiệu quả: Phytoene.

Nó có thể đang xuất hiện dồi dào ngay trong bữa cơm nhà bạn, trong những loại rau củ quả quen thuộc.

Cà chua, cà rốt, trái cây họ cam quýt... chứa một "hợp chất trường sinh" - Minh họa AI: Thu Anh

Phytoene là một carotenoid (sắc tố hữu cơ) không màu, dồi dào nhất trong cà chua. Bên cạnh đó, nó cũng hiện diện nhiều trong cà rốt, trái cây có múi (cam, chanh, bưởi), ớt đỏ, mơ, đào, một số loại tảo...

Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã thử nghiệm Phytoene dưới dạng tinh khiết lẫn chiết xuất từ vi tảo.

Các thí nghiệm của họ trên loài giun nhỏ Caenorhabditis elegans cho thấy được bổ sung "hợp chất trường sinh" này giúp tuổi thọ tăng từ 10%-18,6 %, đồng thời giảm được 30%-40% tác động có hại của amyloid-β42, loại protein liên quan đến sự hình thành mảng bám trong não ở bệnh Alzheimer.

Các thí nghiệm tiếp theo đã hé lộ cách Phytoene hoạt động.

Hợp chất này cải thiện khả năng chống lại stress oxy hóa, một quá trình do các phân tử không ổn định gây ra, làm tổn thương tế bào và góp phần vào quá trình lão hóa cũng như các bệnh từ ung thư đến thoái hóa thần kinh.

Ở một số liều lượng nhất định, khả năng tế bào sống sót dưới stress oxy hóa tăng lên tới 53%. Điều này phù hợp với những gì các nhà khoa học đã biết về nhóm chất chống oxy hóa mạnh mẽ carotenoid, vốn có thể trung hòa các phân tử có hại hoặc kích hoạt hệ thống phòng vệ của cơ thể.

Những phát hiện liên quan đến bệnh Alzheimer cũng rất quan trọng: Phytoene cho thấy khả năng chống lại sự kết tụ amyloid-β42.

Vẫn cần thêm các nghiên cứu lâm sàng cụ thể hơn để xác định hiệu quả của việc bổ sung Phytoene ở người, cũng như liều lượng hợp lý nếu như nó được ứng dụng cho một phương pháp điều trị bệnh cụ thể.

Nhưng trước mắt, các phát hiện này đủ cho thấy những bữa ăn đa dạng rau củ quả - bao gồm cà chua, cà rốt... hiện diện thường xuyên hơn - là "liều thuốc trường sinh" đơn giản mà bạn có thể thử.

Theo Anh Thư

Người Lao động

