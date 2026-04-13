Phát hiện hơn 20 triệu đồng tiền mặt và 2 chiếc nhẫn vàng trên bãi biển

Kim Linh | 13-04-2026 - 18:32 PM | Sống

Trong lúc đi trên bờ biển, 3 học sinh tại Đà Nẵng đã phát hiện túi nilon chứa nhiều tài sản giá trị.

Chiều ngày 12/4, Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tiến hành trao trả toàn bộ tài sản bị thất lạc cho bà Ngô Mai Cao (SN 1973, trú tại phường Thanh Khê).

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, 3 em Ngô Tấn Tú, Lương Công Tuấn Kiệt và Trần Nguyễn Quốc Khánh (học sinh lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Công Trứ) trong lúc đi biển đã nhặt được một túi nilon bên trong có quần áo, hơn 20 triệu tiền mặt và 2 chiếc nhẫn vàng. Tổng giá trị tài sản lên đến gần 40 triệu đồng.

Bà Cao nhận lại tài sản bị thất lạc từ Công an và 3 học sinh

Các em đã nhanh chóng mang số tài sản trên đến Công an phường Thanh Khê trình báo, nhờ tìm người đánh rơi để trao trả. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã đăng bài trên fanpage của Công an phường và các nền tảng mạng xã hội.

Qua theo dõi trên mạng xã hội, bà Ngô Mai Cao đã đến Công an phường trình báo để được nhận lại tài sản. Bà Cao cho biết bản thân đã thất lạc chiếc túi khi tập thể dục và tắm biển vào sáng ngày 12/4. Nhận lại tài sản nguyên vẹn, bà Cao đã viết thư cảm ơn gửi đến lực lượng Công an phường Thanh Khê và 3 em học sinh.

Theo Công an Đà Nẵng﻿

Kim Linh

