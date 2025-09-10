Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bị ảnh hưởng do thay đổi quy hoạch hạ tầng có được bồi thường?

10-09-2025 - 09:10 AM | Bất động sản

Luật Đất đai năm 2024 chỉ quy định bồi thường thiệt hại trong phạm vi thu hồi đất hoặc trong phạm vi hành lang an toàn công trình mà Nhà nước không thu hồi đất.

Năm 2004, gia đình bà Hoàng Thị Như Liên (Đà Nẵng) đã bị thu hồi 884 m 2 đất để thực hiện dự án mở rộng và nâng cấp đường. Sau đó gia đình được mua 2 lô tái định cư 200 m 2 và xây dựng nhà 3 tầng theo đúng quy chuẩn của tuyến đường loại 1, hoàn thành năm 2012.

Tuy nhiên, năm 2013 địa phương lại thay đổi quy hoạch, xây dựng cầu vượt ngay phía trước nhà bà Liên, biến con đường loại 1 rộng 48 m thành đường gom cụt chỉ rộng 7,5 mét, tường chắn cao 4 m trước nhà, che lấp toàn bộ tầm nhìn, khó khăn trong giao thông, kinh doanh, ảnh hưởng môi trường sống. Giá trị đất đai giảm trên 60%.

Như vậy, gia đình bà Liên đã chịu hai lần quy hoạch liên tiếp, nhưng không có cơ chế bù đắp hay hỗ trợ thiệt hại phát sinh sau quy hoạch hạ tầng.

Bà Liên kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định để giải quyết các trường hợp bị ảnh hưởng do thay đổi quy hoạch hạ tầng nhưng không bị thu hồi đất, gây giảm mạnh giá trị sử dụng đất, mất sinh kế, mất khả năng kinh doanh.

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Luật Đất đai năm 2024 chỉ quy định bồi thường thiệt hại trong phạm vi thu hồi đất hoặc trong phạm vi hành lang an toàn công trình mà Nhà nước không thu hồi đất. Đối với những thiệt hại ngoài phạm vi này không có đủ cơ sở đánh giá, tính toán để thực hiện việc bồi thường thiệt hại.

Đề nghị bà rà soát phần diện tích đất của gia đình có nằm trong phạm vi hành lang an toàn công trình giao thông không và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.


Theo Chinhphu.vn

Báo Chính Phủ

