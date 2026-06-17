Bị khách "bùng" tiền 30 bánh chưng, chém nhập viện: Tình trạng sức khỏe của chủ quán

Ngày 16/6, thông tin từ công an phường Cửa Nam (Hà Nội), cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hoàng Lê Ngọc My (SN 1992) về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ việc xảy ra trên phố Lê Duẩn vào ngày 14/6 vừa qua.

Ngọc My được xác định là đối tượng nhiều lần có hành vi đặt đồ ăn qua mạng rồi không trả tiền, bị các chủ cửa hàng đến nhà yêu cầu thanh toán tiền hàng nhưng My có lời lẽ thách thức, chửi bới, đe doạ và không chịu trả tiền tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến gây mất an ninh trật tự.

Vào ngày 14/6, My đặt 30 chiếc bánh chưng và 2 chiếc bánh dày từ một cửa hàng đồ ăn, tổng giá trị 385.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, người phụ nữ này không thanh toán, rồi chặn liên lạc với chủ cửa hàng là anh P.M.T.

Chủ cửa hàng có đến nhà yêu cầu thanh toán thì My đã dùng dao chém vào tay gây thương tích cho anh P.M.T. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện. Nắm bắt được thông tin, công an phường đã mời các bên liên quan tới làm việc.

Đối tượng Hoàng Lê Ngọc My. (Nguồn ảnh: Công an phường Cửa Nam)

Thông tin trên Tri Thức - Znew, chị P., chị gái của anh P.M.T. đã có những chia sẻ liên quan tới tình trạng sức khỏe hiện tại của nạn nhân. Theo chị P., vết chém sâu đến tận xương khiến em trai chị bị đứt 2 gân ở tay phải, đã được bó bột. Hiện tại, sức khỏe anh P.M.T. đã ổn định hơn nhưng vẫn tiếp tục phải theo dõi điều trị. Hiện Công an phường đã thu thập chứng cứ, lập hồ sơ để xử lý đối tượng My theo đúng quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo. Khi xảy ra tranh chấp, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để xử lý, không tự ý đến nhà để giải quyết, tránh xảy ra xô xát dẫn đến việc xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ. Người dân cần theo dõi thông tin chính thống từ cơ quan Công an. Không đồn thổi, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận nhân dân.