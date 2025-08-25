Bí mật của "ma cà rồng" có body đỉnh nhất xứ Hàn nằm bên trong chiếc túi gần 20 năm tuổi

Kim Hye Soo - nữ diễn viên U60 được mệnh danh là "ma cà rồng" của màn ảnh Hàn khi vẫn giữ được visual trẻ trung đáng ngưỡng mộ sau 4 thập kỷ gia nhập làng giải trí. Cách đây tròn 1 tháng, đại minh tinh này khi tham dự 1 sự kiện công chiếu phim mới, dù không phải diễn viên chính nhưng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với bộ ảnh chụp vội ở bãi đổ xe. Full set đồ đến từ Dolce & Gabbana lúc ấy giúp Kim Hye Soo gây sốt MXH bởi vóc dáng đẹp mỹ mãn.

Vóc dáng không có điểm trừ của nữ diễn viên ở tuổi 55.

Mới đây, nữ diễn viên vừa trở thành nhân vật được Vogue mời "lục túi". Kim Hye Soo tiếp tục mang đến chiếc túi đã đồng hành cùng cô ở sự kiện nói trên. My Sicily Handbag của Dolce & Gabbana lần đầu tiên ra đời mùa Xuân Hè 2009 được Kim Hye Soo nhận xét là chiếc túi mà cô sử dụng nhiều nhất hiện tại, khi có thiết kế "đúng gu" và size vừa tiện dụng - phù hợp với mọi trang phục casual lẫn formal. Ngoài túi xách, Kim Hye Soo còn cho thấy sự yêu thích với nhà mốt nước Ý khi lần lượt giới thiệu ví cầm tay và nhẫn trên tay mình đều đến từ Dolce & Gabbana.

Nữ diễn viên tràn trề năng lượng tươi trẻ và phong độ.

Chiếc túi theo chân Kim Hye Soo mỗi ngày có mặt trong In The Bag của Vogue. My Sicily Handbag có giá 3495 USD (khoảng 92 triệu đồng).

Chiếc ví D&G hoạ tiết da báo trendy của Kim Hye Soo, cô chia sẻ vì túi màu đen nên ví phải nổi bật để dễ tìm.

Kim Hye Soo cũng sử dụng mẫu nhẫn của thương hiệu này, người đẹp cho biết cô yêu thích chúng vì mẫu nhẫn statement này rất bền bỉ không ngại va đập.

Bên trong chiếc túi đã đồng hành cùng mình gần 2 thập kỷ, Kim Hye Soo lần lượt cho công chúng thấy sự bừa bộn đầy phong cách của cô. Đặc biệt, một "bí mật" lần đầu được nữ diễn viên hé lộ có liên quan đến chiếc khăn turban đội đầu mà cô thường cho lên sóng. Theo đó, nữ diễn viên cho biết lần đầu tiên cô sử dụng item này là từ khi tham gia đóng Smugglers nhưng không phải vì tạo hình nhân vật mà nhằm mục đích che đi vết thương từ tai nạn.

"Gần cuối quá trình quay phim, tôi bị thương ở trán trong một cảnh quay dưới nước do va chạm với thiết bị. Ban đầu, tôi đeo khăn trùm đầu chỉ để che vết sẹo. Sau đó, tôi nhận ra nó rất thoải mái vì tôi không cần phải tạo kiểu tóc. May mắn thay, những năm gần đây, khăn trùm đầu cũng đã trở thành xu hướng."

Chiếc khăn turban từ thương hiệu TOTEME được Kim Hye Soo mang theo trong túi.

Cô nhiều lần lăng xê món phụ kiện đa năng này, khi kết hợp cùng mái tóc ngắn cho diện mạo cá tính hơn hẳn.

Trong loạt ảnh từ chuyến đi Thái Lan mà nữ diễn viên vừa đăng tải trên Instagram, body siêu hot của cô lần nữa gây chú ý, đi cùng với đó không thiếu món phụ kiện trùm đầu yêu thích.

Một số item thú vị có trong túi của "thánh body" Kim Hye Soo:

Kính Gentle Monster Lolang 01 phiên bản có thể gấp gọn được Kim Hye Soo cất trong chiếc bao da nhỏ treo bên cạnh túi.

Nước hoa Kilian Paris mùi Woman in Gold sang trọng và tinh tế là sở thích của Kim Hye Soo.

Nữ diễn viên cũng giới thiệu tuýp kem dưỡng da tay từ thương hiệu Hàn Quốc BLISHE DAWN có hương thơm tươi mới như vừa tắm xong.



