Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí mật của "ma cà rồng" có body đỉnh nhất xứ Hàn nằm bên trong chiếc túi gần 20 năm tuổi

25-08-2025 - 16:27 PM | Lifestyle

Trong túi của người đẹp này không chỉ có nhiều món đồ phong cách mà còn giúp cô giữ 1 "bí mật".

Kim Hye Soo - nữ diễn viên U60 được mệnh danh là "ma cà rồng" của màn ảnh Hàn khi vẫn giữ được visual trẻ trung đáng ngưỡng mộ sau 4 thập kỷ gia nhập làng giải trí. Cách đây tròn 1 tháng, đại minh tinh này khi tham dự 1 sự kiện công chiếu phim mới, dù không phải diễn viên chính nhưng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với bộ ảnh chụp vội ở bãi đổ xe. Full set đồ đến từ Dolce & Gabbana lúc ấy giúp Kim Hye Soo gây sốt MXH bởi vóc dáng đẹp mỹ mãn.

Bí mật của
Bí mật của

Vóc dáng không có điểm trừ của nữ diễn viên ở tuổi 55. 

Mới đây, nữ diễn viên vừa trở thành nhân vật được Vogue mời "lục túi". Kim Hye Soo tiếp tục mang đến chiếc túi đã đồng hành cùng cô ở sự kiện nói trên. My Sicily Handbag của Dolce & Gabbana lần đầu tiên ra đời mùa Xuân Hè 2009 được Kim Hye Soo nhận xét là chiếc túi mà cô sử dụng nhiều nhất hiện tại, khi có thiết kế "đúng gu" và size vừa tiện dụng - phù hợp với mọi trang phục casual lẫn formal. Ngoài túi xách, Kim Hye Soo còn cho thấy sự yêu thích với nhà mốt nước Ý khi lần lượt giới thiệu ví cầm tay và nhẫn trên tay mình đều đến từ Dolce & Gabbana.

Bí mật của

Nữ diễn viên tràn trề năng lượng tươi trẻ và phong độ.

Bí mật của

Chiếc túi theo chân Kim Hye Soo mỗi ngày có mặt trong In The Bag của Vogue. My Sicily Handbag có giá 3495 USD (khoảng 92 triệu đồng).

Bí mật của

Chiếc ví D&G hoạ tiết da báo trendy của Kim Hye Soo, cô chia sẻ vì túi màu đen nên ví phải nổi bật để dễ tìm.

Bí mật của

Kim Hye Soo cũng sử dụng mẫu nhẫn của thương hiệu này, người đẹp cho biết cô yêu thích chúng vì mẫu nhẫn statement này rất bền bỉ không ngại va đập.

Bên trong chiếc túi đã đồng hành cùng mình gần 2 thập kỷ, Kim Hye Soo lần lượt cho công chúng thấy sự bừa bộn đầy phong cách của cô. Đặc biệt, một "bí mật" lần đầu được nữ diễn viên hé lộ có liên quan đến chiếc khăn turban đội đầu mà cô thường cho lên sóng. Theo đó, nữ diễn viên cho biết lần đầu tiên cô sử dụng item này là từ khi tham gia đóng Smugglers nhưng không phải vì tạo hình nhân vật mà nhằm mục đích che đi vết thương từ tai nạn.

"Gần cuối quá trình quay phim, tôi bị thương ở trán trong một cảnh quay dưới nước do va chạm với thiết bị. Ban đầu, tôi đeo khăn trùm đầu chỉ để che vết sẹo. Sau đó, tôi nhận ra nó rất thoải mái vì tôi không cần phải tạo kiểu tóc. May mắn thay, những năm gần đây, khăn trùm đầu cũng đã trở thành xu hướng."

Bí mật của

Chiếc khăn turban từ thương hiệu TOTEME được Kim Hye Soo mang theo trong túi.

Bí mật của
Bí mật của

Cô nhiều lần lăng xê món phụ kiện đa năng này, khi kết hợp cùng mái tóc ngắn cho diện mạo cá tính hơn hẳn.

Bí mật của
Bí mật của
Bí mật của

Trong loạt ảnh từ chuyến đi Thái Lan mà nữ diễn viên vừa đăng tải trên Instagram, body siêu hot của cô lần nữa gây chú ý, đi cùng với đó không thiếu món phụ kiện trùm đầu yêu thích.

Một số item thú vị có trong túi của "thánh body" Kim Hye Soo:

Bí mật của

Kính Gentle Monster Lolang 01 phiên bản có thể gấp gọn được Kim Hye Soo cất trong chiếc bao da nhỏ treo bên cạnh túi.

Bí mật của

Nước hoa Kilian Paris mùi Woman in Gold sang trọng và tinh tế là sở thích của Kim Hye Soo.

Bí mật của

Nữ diễn viên cũng giới thiệu tuýp kem dưỡng da tay từ thương hiệu Hàn Quốc BLISHE DAWN có hương thơm tươi mới như vừa tắm xong.

10 mỹ nhân đẹp nhất tiểu thuyết Tây Du Ký: Tây Lương nữ vương xếp thứ 2, hạng 1 nhan sắc không thuộc về nhân gian


Theo Chhrist

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đẹp phim giờ vàng VTV trở thành “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: “Lên đời” nhan sắc, khéo chăm chồng chăm con, dân mạng khen hết lời

Người đẹp phim giờ vàng VTV trở thành “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: “Lên đời” nhan sắc, khéo chăm chồng chăm con, dân mạng khen hết lời Nổi bật

Chân dung thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80: BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và những cái tên lẫy lừng khác

Chân dung thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80: BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và những cái tên lẫy lừng khác Nổi bật

Người hot hơn cả dàn sao trong buổi tổng hợp luyện lần 2

Người hot hơn cả dàn sao trong buổi tổng hợp luyện lần 2

16:22 , 25/08/2025
Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc

Nữ diễn viên 47 tuổi mặc áo dài quá đẹp trong Mưa Đỏ, đơn giản nhưng đầy cảm xúc

16:15 , 25/08/2025
Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà

Ngôi nhà 100m² của cặp vợ chồng trung niên: Chi hơn 2 tỷ đồng biến căn hộ cũ thành “Thành phố hoa” ngay trong nhà

15:55 , 25/08/2025
Hà Nội vẫn còn phòng giá 30-100 triệu/đêm nếu bạn muốn đặt khách sạn xem diễu binh, nhanh tay còn kịp!

Hà Nội vẫn còn phòng giá 30-100 triệu/đêm nếu bạn muốn đặt khách sạn xem diễu binh, nhanh tay còn kịp!

15:45 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên