10 mỹ nhân đẹp nhất tiểu thuyết Tây Du Ký: Tây Lương nữ vương xếp thứ 2, hạng 1 nhan sắc không thuộc về nhân gian

Tây Du Ký không chỉ hấp dẫn bởi hành trình thỉnh kinh gian nan của thầy trò Đường Tăng, mà còn khiến người đọc say mê bởi sự xuất hiện của nhiều nhân vật nữ với nhan sắc khuynh thành. Mỗi người đẹp bước ra từ trang sách đều mang một nét cuốn hút riêng: có người thanh khiết như tiên, có kẻ quyến rũ ma mị, lại có người dịu dàng đằm thắm như hồng nhan chốn nhân gian.

Chính những bóng hồng này đã làm cho thế giới Tây Du Ký thêm phần sống động, khi thì là thử thách, khi thì là sự cám dỗ, lúc lại gợi lên cả những rung động tình cảm vốn hiếm hoi trong hành trình của bốn thầy trò. Trong số đó, có những nhân vật được xem là tuyệt thế giai nhân, sắc đẹp vượt khỏi phạm trù đời thường. Bài viết dưới đây sẽ điểm lại 10 mỹ nhân xinh đẹp nhất trong tiểu thuyết Tây Du Ký và hành trình họ bước lên màn ảnh trong phiên bản Tây Du Ký kinh điển nhất năm 1986 (danh sách do China Daily công bố)

10. Chuột tinh - Thường Thanh

Chuột tinh mũi vàng lông trắng vốn là con gái nuôi của Thác Tháp Lý Thiên Vương. Khi xuống trần gian, nàng hóa thành mỹ nhân xinh đẹp, ép Đường Tăng phải lấy mình. Nhân vật mang dáng dấp vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, đúng chất một yêu nữ trong truyền thuyết.

Nữ diễn viên Thường Thanh đã khiến khán giả không thể rời mắt với ánh nhìn sắc lẹm và dáng vẻ ma mị. Từ mái tóc, phục trang cho đến từng cử chỉ đều toát lên sự duyên dáng nhưng ẩn chứa nét nham hiểm. Người xem vừa bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, vừa căm giận mưu mô của nhân vật. Đây là minh chứng rằng một vai phụ nếu được hóa thân tinh tế, vẫn có thể thành gương mặt nhớ mãi không quên.

9. Cao Thúy Lan - Ngụy Tuệ Lệ

Là tiểu thư khuê các của Cao gia trang, Cao Thúy Lan vốn sinh ra trong nhung lụa, hiền lành và xinh đẹp. Không ngờ cô lại trở thành nạn nhân của Trư Bát Giới, chỉ đến khi thầy trò Đường Tăng đi ngang qua mới được giải cứu.

Trên màn ảnh, Ngụy Tuệ Lệ hiện lên với dung nhan thanh tú, khí chất dịu dàng của một tiểu thư quyền quý. Đặc biệt, cảnh Tôn Ngộ Không giả trang thành Cao Thúy Lan đã để lại một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất phim. Nhờ vậy, Tuệ Lệ không chỉ chứng minh nhan sắc mà còn cả khả năng diễn xuất, ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả.

8. Ân Vân Kiều - Mã Lan

Nhân vật này tuy chỉ xuất hiện ở đầu phim nhưng lại có tầm ảnh hưởng rất lớn: Ân Vân Kiều chính là mẹ ruột của Đường Tam Tạng. Câu chuyện tình duyên ngắn ngủi nhưng bi thương với trạng nguyên Trần Quang Nhụy, cùng cái chết oan khuất đã biến bà thành biểu tượng cho nỗi đau và sự hi sinh.

Mã Lan - nghệ sĩ kịch Hoàng Mai nổi tiếng mang đến một Ân tiểu thư đẹp nền nã, đoan trang. Nhan sắc của cô không chỉ dừng ở gương mặt thanh tú mà còn là thần thái quý phái, khiến người ta khó quên. Khán giả đồng loạt khen ngợi rằng, Mã Lan đã tái hiện hoàn hảo vẻ đẹp thục nữ phương Đông, vừa đẹp vừa bi thương.

7. Hạnh Tiên - Vương Linh Hoa

Hạnh Tiên vốn là yêu tinh cây hạnh gai, dùng vẻ đẹp cùng tiếng ca mê hoặc để giữ chân Đường Tăng. Tuy xinh đẹp quyến rũ, nhưng hành động cản trở hành trình thỉnh kinh đã khiến nàng chuốc lấy cái chết dưới tay Bát Giới.

Vương Linh Hoa đã biến Hạnh Tiên thành một trong những “yêu nữ” đáng nhớ nhất Tây Du Ký. Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt đưa tình cùng giọng nói ngọt ngào khiến người xem suýt nữa cũng xiêu lòng thay Đường Tăng. Đây là kiểu nhân vật vừa khiến khán giả thương cảm, vừa không khỏi rùng mình trước cái kết nghiệt ngã.

6. Cáo mặt ngọc - Trịnh Ích Bình

Ngọc diện hồ ly, con gái cưng của cáo vương nghìn năm, vốn là mỹ nhân có sắc có mưu. Sau khi cha chết, nàng nguyện làm thiếp cho Ngưu Ma Vương để tìm chỗ nương tựa. Dẫu vậy, cái kết của nhân vật vẫn là cái chết bi thảm dưới tay Trư Bát Giới.

Diễn viên Trịnh Ích Bình đã khắc họa nhân vật với diện mạo quyến rũ và thần thái kiêu kỳ. Vẻ đẹp sắc sảo, đậm chất hồ ly, khiến cô trở thành một trong những yêu tinh ấn tượng nhất màn ảnh. Có lẽ nếu không bị “hạ gục” quá sớm, Cáo mặt ngọc đã còn gây thương nhớ nhiều hơn nữa.

5. Linh Linh - Hà Tình

Linh Linh thực chất là hóa thân của Linh Cát Bồ Tát, cùng ba vị bồ tát khác thử thách thầy trò Đường Tăng. Với tuổi đời mới 16, nhân vật này xuất hiện ngắn ngủi nhưng để lại nhiều ấn tượng bởi vẻ ngây thơ, trong sáng.

Hà Tình - nữ diễn viên hiếm hoi góp mặt trong cả bốn phim chuyển thể Tứ đại kỳ thư - đã mang đến một Linh Linh tràn đầy sức sống. Khuôn mặt trái xoan dịu dàng, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt lấp lánh khiến nhân vật trở nên gần gũi, chân thực. Dù không có nhiều đất diễn, nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ để Linh Linh chiếm trọn tình cảm của khán giả.

4. Ngọc Thố tinh - Lý Linh Ngọc

Là con thỏ ngọc của Hằng Nga trên cung Quảng Hàn, Ngọc Thố tinh đã trốn xuống hạ giới, giả dạng công chúa Thiên Trúc để tìm cách hút nguyên dương của Đường Tăng. Vẻ đẹp kiêu sa của nàng đã khiến cả thầy trò phải chao đảo, cho đến khi Tôn Ngộ Không phát hiện ra sự thật.

Người đảm nhận vai diễn chính là Lý Linh Ngọc, nữ ca sĩ đình đám thập niên 80. Với nhan sắc sang trọng, nụ cười rạng rỡ cùng giọng hát ngọt ngào, cô đã biến Ngọc Thố tinh thành một trong những mỹ nhân “hút hồn” nhất phim. Đặc biệt, trang phục và hóa trang được thiết kế công phu càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu kỳ của nhân vật.

3. Vạn Thánh công chúa - Trương Thanh

Là con gái của Vạn Thánh long vương, công chúa này vốn có câu chuyện tình bi thương với Bạch Long Mã. Trên phim, nhân vật kết hợp cùng Cửu đầu trùng phò mã để đánh cắp bảo vật, cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm.

Trương Thanh, nữ diễn viên thủ vai diễn này lại khiến người xem ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp “hoa nhường nguyệt thẹn”. Làn da trắng hồng, nụ cười rạng rỡ cùng khí chất thông minh lanh lợi giúp Vạn Thánh công chúa trở thành một trong những gương mặt sáng giá nhất dàn mỹ nhân Tây Du Ký. Nhiều fan thậm chí còn gọi cô là “nữ thần tiên nữ” của bộ phim.

2. Nữ vương Nữ Nhi quốc - Chu Lâm

Nếu phải chọn ra nhân vật nữ khiến khán giả rơi nước mắt nhiều nhất, chắc chắn đó chính là quốc vương Tây Lương Nữ Nhi quốc. Bị nhan sắc và phong thái của Đường Tăng mê hoặc, bà đã si tình đến mức muốn kết tóc se duyên. Thế nhưng, trái tim Đường Tăng lại thuộc về Phật pháp, để lại một trong những chuyện tình đau đớn nhất phim.

Chu Lâm, người đảm nhận vai diễn này, đã ghi tên mình vào lịch sử màn ảnh nhỏ. Vẻ đẹp phóng khoáng, sang trọng nhưng vẫn ngọt ngào của bà khiến người xem như tan chảy. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh nữ vương nghẹn ngào tiễn biệt Đường Tăng vẫn còn in đậm trong lòng bao thế hệ. Nhiều người khẳng định Chu Lâm chính là mỹ nhân đẹp nhất Tây Du Ký 1986, có điều nhân vật của bà lại không phải mỹ nhân đẹp nhất trong truyện.

1. Hằng Nga - Khâu Bội Ninh

Đứng đầu danh sách không ai khác ngoài tiên nữ Hằng Nga. Vốn là nhân vật thần thoại nổi tiếng, Hằng Nga trong Tây Du Ký 1986 chỉ xuất hiện chớp nhoáng, chủ yếu trong các phân cảnh ở thiên đình. Thế nhưng, chỉ cần vài lần lộ diện, cô đã đủ khiến khán giả tin rằng mình đang ngắm nhìn một giai nhân “không thuộc về thế gian”.

Khâu Bội Ninh, diễn viên múa chuyên nghiệp đã đem thần thái phiêu diêu, nhẹ tựa khói sương để hóa thân thành Hằng Nga. Ánh mắt thánh thiện, dáng đi uyển chuyển cùng gương mặt tựa ngọc đã nâng nhân vật lên hàng “bất tử”. Đến nay, công chúng vẫn coi Khâu Bội Ninh là phiên bản Hằng Nga kinh điển nhất lịch sử điện ảnh, khó ai có thể vượt qua.