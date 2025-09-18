Bị nhắc không hút thuốc lá, nam khách hàng hành hung nhân viên thu ngân quán cà phê

Tối 17-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên thu ngân tại quán cà phê bị hành hung sau khi nhắc khách hàng không hút thuốc lá trong quán.



Nhóm khách hàng tại quán cà phê. Ảnh: L.H

Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cà phê trong khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đang khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi côn đồ của người đàn ông.

Trao đổi với báo chí, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi) cho biết con trai ông là anh N.M.Đ (28 tuổi) chính là nạn nhân trong vụ việc.

Theo ông M., khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-9, tại quán cà phê của gia đình, một nhóm 5-6 người vào sử dụng dịch vụ tại quán nhà ông. Trong số này có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá".

Nam thanh niên hành hung nhân viên thu ngân. Ảnh: Gif

Thấy hành vi ảnh hưởng tới những khách xung quanh, anh Đ. nhiều lần nhắc nhở với thái độ lịch sự, nhưng người này vẫn phớt lờ. Khi anh Đ. quay lại quầy thu ngân, một người khác trong nhóm bất ngờ tiến đến, đấm liên tiếp 2 phát vào mặt khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán. Vụ việc khiến anh Đ. bị ù tai, đau vùng mặt bên trái, phải nghỉ ngơi trên tầng 2, không thể tiếp tục công việc.

Sau vụ việc, gia đình nhà ông M. đã làm đơn trình báo lên Công an phường Vĩnh Tuy.