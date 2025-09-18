Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị nhắc không hút thuốc lá, nam khách hàng hành hung nhân viên thu ngân quán cà phê

18-09-2025 - 10:41 AM | Xã hội

Nhắc nhở khách hàng không được hút thuốc trong quán cà phê, nhân viên thu ngân đã bất ngờ bị nam thanh niên đấm liên tiếp 2 phát vào mặt.

Tối 17-9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên thu ngân tại quán cà phê bị hành hung sau khi nhắc khách hàng không hút thuốc lá trong quán.

Bị nhắc không hút thuốc lá, nam khách hàng hành hung nhân viên thu ngân quán cà phê- Ảnh 1.

Nhóm khách hàng tại quán cà phê. Ảnh: L.H

Vụ việc được cho là xảy ra tại một quán cà phê trong khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đang khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi côn đồ của người đàn ông. 

Trao đổi với báo chí, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi) cho biết con trai ông là anh N.M.Đ (28 tuổi) chính là nạn nhân trong vụ việc.

Theo ông M., khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17-9, tại quán cà phê của gia đình, một nhóm 5-6 người vào sử dụng dịch vụ tại quán nhà ông. Trong số này có một người đàn ông hút thuốc, mặc dù quán đã đặt biển thông báo "không hút thuốc lá".

Bị nhắc không hút thuốc lá, nam khách hàng hành hung nhân viên thu ngân quán cà phê- Ảnh 2.

Nam thanh niên hành hung nhân viên thu ngân. Ảnh: Gif

Thấy hành vi ảnh hưởng tới những khách xung quanh, anh Đ. nhiều lần nhắc nhở với thái độ lịch sự, nhưng người này vẫn phớt lờ. Khi anh Đ. quay lại quầy thu ngân, một người khác trong nhóm bất ngờ tiến đến, đấm liên tiếp 2 phát vào mặt khiến anh choáng váng, ngã xuống sàn.

Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán. Vụ việc khiến anh Đ. bị ù tai, đau vùng mặt bên trái, phải nghỉ ngơi trên tầng 2, không thể tiếp tục công việc.

Sau vụ việc, gia đình nhà ông M. đã làm đơn trình báo lên Công an phường Vĩnh Tuy.

Theo Ninh Cơ

Người lao động

Từ Khóa:
nam khách hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước Nổi bật

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần Nổi bật

Clip nhân viên quán cafe bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc: Gia đình nạn nhân lên tiếng

Clip nhân viên quán cafe bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc: Gia đình nạn nhân lên tiếng

10:37 , 18/09/2025
TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng

TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng

10:22 , 18/09/2025
Cựu chủ tịch Asanzo bày tỏ ăn năn, tiếc nuối

Cựu chủ tịch Asanzo bày tỏ ăn năn, tiếc nuối

10:10 , 18/09/2025
Tài xế "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km: Từng có tiền án về tội cướp tài sản và cùng thủ đoạn

Tài xế "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km: Từng có tiền án về tội cướp tài sản và cùng thủ đoạn

09:40 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên