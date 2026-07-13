Bị nợ xấu, còn cơ hội vay ngân hàng không?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi.

Hoàn thành nghĩa vụ trả nợ càng sớm càng tốt

Trước hết, người vay cần liên hệ với tổ chức tín dụng để xác định chính xác số tiền còn phải thanh toán, bao gồm nợ gốc, lãi và các khoản phí (nếu có), sau đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận. Việc thanh toán càng sớm sẽ giúp hạn chế phát sinh thêm lãi chậm trả và tạo cơ sở để cải thiện lịch sử tín dụng.

Trong trường hợp chưa đủ khả năng thanh toán ngay, khách hàng nên chủ động trao đổi với ngân hàng để được xem xét các giải pháp phù hợp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Lịch sử tín dụng không được xóa ngay sau khi trả hết nợ

Nhiều người cho rằng chỉ cần trả hết nợ thì thông tin nợ xấu sẽ được xóa ngay. Thực tế, sau khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, tổ chức tín dụng sẽ cập nhật thông tin lên hệ thống thông tin tín dụng theo quy định. Lịch sử tín dụng vẫn được lưu giữ trong một khoảng thời gian để phục vụ hoạt động đánh giá tín dụng của các tổ chức cho vay.

Trong thời gian này, nếu có nhu cầu vay vốn, ngân hàng sẽ xem xét toàn diện hồ sơ của khách hàng, bao gồm mức độ vi phạm trước đây, khả năng tài chính hiện tại và lịch sử trả nợ sau khi đã tất toán khoản vay.

Để từng bước khôi phục uy tín tín dụng, người vay nên duy trì thói quen thanh toán đúng hạn đối với các khoản vay hoặc thẻ tín dụng phát sinh sau này, đồng thời sử dụng tín dụng ở mức hợp lý và thường xuyên theo dõi thông tin tín dụng của mình để kịp thời phát hiện, phản ánh nếu có sai sót.