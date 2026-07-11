Lời khuyên cho người mua bảo hiểm nhân thọ





Chính vì vậy, dù bạn đang cân nhắc mua hợp đồng đầu tiên hay đã là người tham gia bảo hiểm từ lâu, việc hiểu đúng và quản lý tốt hợp đồng của mình luôn cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Trước khi ký hợp đồng

Sai lầm phổ biến nhất khi mua bảo hiểm nhân thọ là bắt đầu từ sản phẩm thay vì bắt đầu từ nhu cầu. Trước khi nghe tư vấn viên giới thiệu bất kỳ gói nào, hãy tự trả lời một số câu hỏi cơ bản: nếu chuyện không may xảy ra với mình, người thân sẽ gặp khó khăn tài chính ở mức độ nào? Có khoản nợ nào cần được thanh toán không? Con cái có cần một khoản tiền để tiếp tục học hành không? Số tiền bảo hiểm nên đủ để bù đắp cho những khoảng trống đó, không hơn không kém, vì mức phí sẽ tăng theo số tiền bảo hiểm bạn chọn.

Một điểm cần phân biệt rõ là giữa bảo hiểm nhân thọ thuần túy (bảo vệ) và các sản phẩm có yếu tố đầu tư hoặc tiết kiệm đi kèm. Hai loại này phục vụ mục đích khác nhau và có cơ cấu phí, quyền lợi rất khác nhau.

Nếu mục tiêu chính là bảo vệ tài chính cho gia đình với chi phí thấp, sản phẩm bảo vệ thuần túy thường phù hợp hơn.

Nếu bạn muốn kết hợp tích lũy dài hạn, cần hiểu rõ phần phí nào dùng cho bảo vệ, phần nào dùng để đầu tư, và lợi nhuận kỳ vọng có thực sự cạnh tranh so với các kênh tích lũy khác hay không.

Trước khi ký, hãy dành thời gian đọc kỹ toàn bộ hợp đồng, đặc biệt là phần điều khoản loại trừ, tức những trường hợp công ty bảo hiểm sẽ không chi trả.

Đừng ngại hỏi lại tư vấn viên nhiều lần cho đến khi thực sự hiểu, và nếu có thể, hãy nhờ một người am hiểu tài chính nhưng không có lợi ích liên quan xem qua hợp đồng cùng bạn. Hầu hết các hợp đồng đều có một khoảng thời gian cân nhắc sau khi ký (thường gọi là thời gian free-look), cho phép bạn hủy và được hoàn phí nếu sau khi đọc lại thấy sản phẩm không phù hợp. Đây là quyền lợi quan trọng nên tận dụng thay vì bỏ qua.

Khi kê khai thông tin sức khỏe và lối sống, sự trung thực là điều kiện tiên quyết. Nhiều người có tâm lý giấu bớt bệnh sử hoặc thói quen như hút thuốc để được mức phí thấp hơn, nhưng đây là rủi ro rất lớn. Nếu công ty bảo hiểm phát hiện thông tin kê khai không trung thực tại thời điểm xét bồi thường, quyền lợi có thể bị từ chối hoàn toàn, bất kể bạn đã đóng phí bao nhiêu năm.

Cuối cùng, hãy cân nhắc khả năng tài chính một cách thực tế, không chỉ ở hiện tại mà trong suốt thời hạn hợp đồng. Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường kéo dài nhiều năm, và việc đóng phí không đều hoặc gián đoạn giữa chừng có thể khiến bạn mất đi phần lớn giá trị đã tích lũy. Trước khi cam kết một mức phí, hãy hình dung liệu mình có thể duy trì được mức đóng đó trong nhiều năm tới, kể cả khi thu nhập có biến động.

Đừng để hợp đồng "ngủ quên"

Với những người đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, một sai lầm thường gặp là ký xong rồi cất hợp đồng vào ngăn kéo và không bao giờ nhìn lại.

Trên thực tế, hợp đồng bảo hiểm cần được rà soát định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần, để đảm bảo nó vẫn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Cuộc sống thay đổi: kết hôn, có thêm con, mua nhà, đổi công việc, tất cả đều có thể khiến nhu cầu bảo vệ tài chính của bạn thay đổi theo.

Một việc đơn giản nhưng thường bị bỏ quên là cập nhật thông tin người thụ hưởng. Nếu hoàn cảnh gia đình thay đổi mà bạn quên cập nhật, quyền lợi bảo hiểm có thể không đến đúng người mà bạn thực sự mong muốn.

Tương tự, hãy đảm bảo người thân trong gia đình biết về sự tồn tại của hợp đồng, biết công ty bảo hiểm nào, số hợp đồng, và cách liên hệ khi cần yêu cầu quyền lợi. Không ít trường hợp gia đình không hề biết người thân đã mua bảo hiểm, dẫn đến quyền lợi bị bỏ lỡ.

Việc đóng phí đúng hạn cũng quan trọng không kém việc chọn đúng sản phẩm. Nhiều hợp đồng có thời gian gia hạn đóng phí, nhưng nếu để quá hạn mà không đóng, hợp đồng có thể bị mất hiệu lực, và việc khôi phục sau đó thường phức tạp, tốn kém hơn, thậm chí phải khai báo lại sức khỏe từ đầu.

Nếu gặp khó khăn tài chính tạm thời, hãy chủ động liên hệ công ty bảo hiểm để tìm phương án như tạm ứng từ giá trị hoàn lại, thay vì để hợp đồng tự động mất hiệu lực.

Một điều cần cân nhắc kỹ trước khi hành động là việc hủy hợp đồng giữa chừng. Với nhiều sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có yếu tố tích lũy, giá trị hoàn lại trong những năm đầu thường thấp hơn nhiều so với tổng phí đã đóng. Trước khi quyết định hủy vì cảm thấy "không hiệu quả", hãy tính toán kỹ thiệt hại tài chính và cân nhắc các phương án khác như giảm số tiền bảo hiểm hoặc chuyển đổi sản phẩm, thay vì hủy bỏ hoàn toàn.

Dù đang cân nhắc mua hay đã tham gia bảo hiểm, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ những gì mình đang có. Đừng ngại đặt câu hỏi, đừng ngại yêu cầu giải thích lại những điều khoản khó hiểu, và luôn giữ liên lạc với tư vấn viên hoặc công ty bảo hiểm khi có bất kỳ thắc mắc nào trong suốt thời gian tham gia. Bảo hiểm nhân thọ là một công cụ tài chính hữu ích khi được lựa chọn đúng nhu cầu và được quản lý cẩn thận, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng nếu mua theo cảm tính hoặc bị bỏ mặc không theo dõi.