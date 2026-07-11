Phí chuyển đổi trả góp thẻ tín dụng tại ngân hàng nào thấp nhất hiện nay?

Đăng ký trả góp thẻ tín dụng với lãi suất 0% không đồng nghĩa người dùng sẽ không phải trả thêm chi phí. Trên thực tế, khi chuyển đổi một giao dịch thanh toán sang hình thức trả góp, chủ thẻ vẫn phải thanh toán phí chuyển đổi trả góp theo biểu phí do từng ngân hàng quy định.

Hiện nay, mỗi ngân hàng áp dụng chính sách và mức phí khác nhau tùy theo kỳ hạn, dòng thẻ hoặc nhóm khách hàng.

Tại ACB , khách hàng chuyển đổi giao dịch sang trả góp kỳ hạn 3 tháng sẽ áp dụng mức phí 1% giá trị giao dịch. Đối với kỳ hạn 6 tháng, mức phí là 2%; kỳ hạn 9 tháng là 3,5% và kỳ hạn 12 tháng là 5%.

Phí chuyển đổi trả góp thẻ tín dụng ACB từ 1%, thuộc nhóm thấp nhất trên thị trường. Nguồn: ACB

Vietcombank hiện áp dụng phí chuyển đổi đối với dịch vụ Trả góp linh hoạt trên VCB Digibank theo từng kỳ hạn. Cụ thể, khách hàng trả góp trong 3 tháng chịu mức phí 2,5% giá trị giao dịch, kỳ hạn 6 tháng là 4%, kỳ hạn 9 tháng là 5% và kỳ hạn 12 tháng là 6,5%.

Phí chuyển đổi trả góp nhiều thẻ tín dụng của Vietcombank từ 2,5 - 6,5%. Nguồn: Vietcombank

Tại BIDV , phí trả góp được tính trên giá trị giao dịch gốc của khách hàng. Theo biểu phí hiện hành, kỳ hạn 3 tháng có mức phí 2%, kỳ hạn 6 tháng là 3,55%, kỳ hạn 9 tháng là 4,55% và kỳ hạn 12 tháng là 6%.

Phí chuyển đổi trả góp nhiều thẻ tín dụng của BIDV. Nguồn: BIDV

Đối với VietinBank , ngân hàng triển khai các kỳ hạn trả góp từ 3 đến 24 tháng. Phí cập nhật đã bao gồm VAT được áp dụng ở mức 1,8% đối với kỳ hạn 3 tháng, 3,8% với kỳ hạn 6 tháng, 4,8% với kỳ hạn 9 tháng, 6,8% với kỳ hạn 12 tháng, 9,8% với kỳ hạn 18 tháng và 12,8% với kỳ hạn 24 tháng.

Phí chuyển đổi trả góp nhiều thẻ tín dụng của VietinBank. Nguồn: VietinBank

Techcombank áp dụng biểu phí theo từng nhóm khách hàng và từng hình thức trả góp. Đối với hình thức trả góp thông thường, khách hàng thuộc Nhóm 1 được áp dụng mức phí hàng tháng từ 0,64% đến 0,99% tùy kỳ hạn. Khách hàng thuộc Nhóm 2 có mức phí từ 1,14% đến 1,25% mỗi tháng, trong khi Nhóm 3 áp dụng từ 0,91% đến 1,03% mỗi tháng. Với khách hàng thuộc Nhóm 4 theo chính sách kinh doanh của Techcombank trong từng thời kỳ, mức phí dao động từ 0,5% đến 1,35% mỗi tháng.

Đối với tính năng Trả góp tự động, Techcombank cũng phân chia theo từng nhóm khách hàng. Khách hàng chưa từng sử dụng tính năng này hoặc đã từng sử dụng sẽ được áp dụng các mức phí khác nhau, dao động từ 0,53% đến 1,20% mỗi tháng tùy kỳ hạn và nhóm khách hàng.

TPBank hiện áp dụng cùng một biểu phí chuyển đổi trả góp đối với các dòng thẻ tín dụng quốc tế Visa, Mastercard và JCB. Theo đó, mức phí đối với kỳ hạn 3 tháng là 1,99% giá trị giao dịch, kỳ hạn 6 tháng là 3,99%, kỳ hạn 9 tháng là 4,99% và kỳ hạn 12 tháng là 5,5%.

Nguồn: TPBank

Tại SHB , đối với chương trình trả góp lãi suất 0% tại đơn vị không liên kết, chủ thẻ SHB Mastercard Truly Free được miễn phí chuyển đổi khi lựa chọn kỳ hạn 3 tháng. Với các dòng thẻ tín dụng khác, mức phí chuyển đổi kỳ hạn 3 tháng là 1,99%, kỳ hạn 6 tháng là 3,49%, kỳ hạn 9 tháng là 4,99% và kỳ hạn 12 tháng là 5,49%. Đối với các giao dịch trả góp tại đối tác liên kết, SHB áp dụng chính sách miễn phí chuyển đổi trả góp.

Nguồn: SHB

Trong khi đó, VIB áp dụng dụng phí thiết lập trả góp ban đầu phổ biến từ 0,99% đến 21,99% trên số tiền gốc đăng ký trả góp và được thu một lần khi đăng ký. Phí duy trì trả góp định kỳ được áp dụng từ 1% đến 2% mỗi tháng trên số tiền gốc đăng ký trả góp.

Một số dòng thẻ đặc biệt được áp dụng mức phí thấp hơn, dao động trong khoảng từ 0% đến 18,49%, còn phí duy trì trả góp định kỳ dao động từ 0,6% đến 2% mỗi tháng.

Ngoài phí chuyển đổi, một số ngân hàng còn quy định thêm phí tất toán trước hạn hoặc các điều kiện áp dụng riêng đối với từng chương trình trả góp. Do đó, khách hàng cần tham khảo biểu phí và điều khoản của ngân hàng phát hành thẻ trước khi đăng ký để nắm rõ tổng chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.