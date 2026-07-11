Vì sao gọi là vàng Tây?

Tên gọi vàng tây xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước, khi các loại trang sức có nguồn gốc hoặc phong cách chế tác theo phương Tây được du nhập vào Việt Nam.

“Tây” trong tiếng Việt dùng để chỉ các nước phương Tây, ngụ ý rằng loại vàng này có nguồn gốc hoặc ảnh hưởng từ châu Âu.

Theo thời gian, người dân quen gọi loại vàng hợp kim này là vàng Tây để phân biệt với vàng ta (vàng 24K). Do đó, tên gọi “vàng Tây” mang ý nghĩa lịch sử và thói quen sử dụng ngôn ngữ, không phản ánh nơi sản xuất hay xuất xứ của sản phẩm.

Vàng Tây có hàm lượng vàng nguyên chất thấp hơn vàng ta. (Ảnh minh họa: AI)

Ngày nay, khái niệm vàng Tây được sử dụng phổ biến trong ngành kim hoàn để chỉ các loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất thấp hơn vàng 24K , thường dao động từ 41,7% đến 75%.

Đặc điểm của vàng Tây

Khác với vàng ta gần như nguyên chất, vàng Tây thường được pha thêm nhiều kim loại khác như bạc, đồng, niken hoặc kẽm nhằm tăng độ cứng và khả năng tạo hình.

Tỷ lệ vàng nguyên chất trong vàng Tây được tính theo đơn vị Karat (K), dao động từ 10K, 14K, 18K đến 22K. Trong đó, số Karat càng cao thì hàm lượng vàng nguyên chất càng lớn.

Do pha trộn kim loại khác, vàng Tây có độ cứng cao hơn vàng ta, giúp dễ chế tác những chi tiết cầu kỳ. Nhờ đặc tính này, vàng Tây được ưa chuộng để chế tác trang sức như nhẫn, vòng, dây chuyền...

Có nên mua vàng Tây?

Theo các chuyên gia trong ngành, việc lựa chọn vàng Tây hay vàng ta phụ thuộc vào mục đích sử dụng.

Nếu mua với mục đích đeo trang sức hàng ngày, vàng Tây là lựa chọn phù hợp nhờ độ cứng cao, khó trầy xước, ít bị biến dạng và nhiều mẫu mã hiện đại.

Ngược lại, nếu mua để tích lũy tài sản hoặc đầu tư, vàng ta 24K thường được ưu tiên hơn vì có giá trị vàng nguyên chất cao và khả năng bảo toàn giá trị tốt theo thời gian.

Dù chọn vàng Tây hay vàng ta thì người tiêu dùng cũng nên mua tại các thương hiệu uy tín, kiểm tra đầy đủ tuổi vàng, giấy chứng nhận và hóa đơn để đảm bảo quyền lợi khi giao dịch hoặc bán lại sau này.