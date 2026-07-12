Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng có các giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau đây

Trong thời gian gần đây, tình trạng mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của người dân, nhất là học sinh, sinh viên, công nhân, người thiếu hiểu biết pháp luật để dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký sim chính chủ, cung cấp thông tin cá nhân, sau đó trả một khoản tiền nhỏ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Đây không phải là “việc nhẹ, tiền dễ” mà là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm. Các tài khoản được mua bán, cho thuê thường bị sử dụng để nhận, chuyển tiền trong các vụ lừa đảo qua mạng, đánh bạc, rửa tiền, cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 09/02/2026, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán từ 01 đến dưới 10 tài khoản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng; từ 10 tài khoản trở lên có thể bị phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất có thể đến 07 năm tù và phạt tiền đến 500 triệu đồng.

Người dân cần nhận thức rõ: tài khoản ngân hàng đứng tên ai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng tài khoản. Dù chỉ “cho mượn”, “cho thuê”, “bán lại” tài khoản với suy nghĩ không trực tiếp phạm tội, nhưng khi tài khoản bị sử dụng để nhận tiền lừa đảo hoặc phục vụ hành vi phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc, phong tỏa tài khoản, xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu có căn cứ.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân:

1. Tuyệt đối không mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng.

2. Không cung cấp căn cước công dân, số điện thoại, mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập ngân hàng cho người khác; không đứng tên mở tài khoản hộ…

3. Không nhận chuyển tiền, rút tiền, chuyển tiếp tiền cho người không quen biết; khi phát hiện người lạ rủ rê mua bán tài khoản ngân hàng, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Mỗi tài khoản ngân hàng là tài sản và trách nhiệm pháp lý của chính bạn, đừng vì một khoản lợi nhỏ trước mắt mà đánh đổi sự an toàn của bản thân, gia đình và vô tình tiếp tay cho tội phạm. Không mua bán, không cho thuê, không cho mượn tài khoản ngân hàng – chủ động bảo vệ mình, góp phần phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh﻿