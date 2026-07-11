Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt nhân viên ngân hàng Lê Văn Thành SN 1994

| | Smart Money

Để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân số tiền tới 29 tỷ đồng.

Ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (sinh năm 1994, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) về hành vi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn và Cơ quan điều tra đã tống đạt cho bị can theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định, trong thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 01/2026, để có tiền trả nợ cho các khoản vay cũ, Lê Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về mục đích vay tiền làm đáo hạn ngân hàng đối với nhiều người dân trên địa bàn xã Lao Bảo và xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm đó, Thành đang làm việc tại một chi nhánh Ngân hàng ở địa bàn xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị nên đã được nhiều người dân tin tưởng, cho vay nhiều khoản tiền để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận tiền vay, Thành đã chiếm đoạt và sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cho các khoản vay khác của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổng đạt quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (áo đỏ).

Bằng thủ đoạn nêu trên, Thành đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tại xã Lao Bảo và Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo đến người dân các địa phương trong và ngoài tỉnh. Nếu có ai bị Lê Văn Thành chiếm đoạt tài sản với hành vi, thủ đoạn như trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (Điều tra viên Nguyễn Đức Chung; SĐT: 0913.485.254) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Đức Huy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phí chuyển đổi trả góp thẻ tín dụng tại ngân hàng nào thấp nhất hiện nay?

Phí chuyển đổi trả góp thẻ tín dụng tại ngân hàng nào thấp nhất hiện nay? Nổi bật

Muốn nâng hạn mức chuyển khoản online, phải làm gì?

Muốn nâng hạn mức chuyển khoản online, phải làm gì? Nổi bật

Lời khuyên cho người mua bảo hiểm nhân thọ

Lời khuyên cho người mua bảo hiểm nhân thọ

19:16 , 11/07/2026
Truy tố 4 bị can trong vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương

Truy tố 4 bị can trong vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương

19:16 , 11/07/2026
Vì sao gọi là vàng Tây?

Vì sao gọi là vàng Tây?

18:13 , 11/07/2026
Bắt đối tượng 9X cầm đầu đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng

Bắt đối tượng 9X cầm đầu đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng

16:43 , 11/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên