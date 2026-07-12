Gửi tiền ngân hàng thế nào để an toàn?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Gửi tiền tại ngân hàng là một trong những hình thức tích lũy được nhiều người lựa chọn nhờ tính an toàn và ổn định. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của mình, người gửi tiền cũng cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng.

Lựa chọn ngân hàng uy tín

Nên gửi tiền tại các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi gửi tiền, người dân có thể tìm hiểu về uy tín, quy mô, chất lượng dịch vụ cũng như các sản phẩm tiền gửi mà ngân hàng cung cấp.

Thực hiện giao dịch tại quầy hoặc kênh chính thức

Nếu gửi tiền trực tiếp, khách hàng nên thực hiện giao dịch tại phòng giao dịch hoặc chi nhánh của ngân hàng. Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, chỉ nên sử dụng ứng dụng hoặc website chính thức của ngân hàng, không đăng nhập qua các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội.

Kiểm tra kỹ thông tin giao dịch

Sau khi gửi tiền, cần kiểm tra đầy đủ các thông tin như họ tên, số tiền gửi, kỳ hạn, lãi suất, ngày gửi, ngày đáo hạn và hình thức nhận lãi. Nếu phát hiện sai sót, cần yêu cầu ngân hàng điều chỉnh ngay.

Bảo mật thông tin tài khoản

Không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử cho bất kỳ ai. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật này qua điện thoại, tin nhắn hay email.

Theo dõi khoản tiền gửi thường xuyên

Khách hàng nên đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư hoặc thường xuyên kiểm tra tài khoản trên ứng dụng ngân hàng số để kịp thời phát hiện các giao dịch bất thường và thông báo ngay cho ngân hàng nếu có nghi ngờ.

Lưu giữ chứng từ giao dịch

Đối với tiền gửi tại quầy, cần bảo quản cẩn thận sổ tiết kiệm, giấy xác nhận tiền gửi hoặc các chứng từ liên quan. Trường hợp gửi tiết kiệm trực tuyến, nên lưu lại thông tin giao dịch để đối chiếu khi cần thiết.

Bên cạnh đó, người gửi tiền cũng nên tìm hiểu về chính sách bảo hiểm tiền gửi. Theo quy định hiện hành, tiền gửi của cá nhân tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm theo pháp luật về bảo hiểm tiền gửi. Đây là một cơ chế góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Chỉ với một vài lưu ý đơn giản, người dân có thể hạn chế đáng kể các rủi ro và yên tâm hơn khi gửi tiền tại ngân hàng.