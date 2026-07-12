Công an cảnh báo khẩn đến toàn bộ người dân nhận được tin nhắn: "Tài khoản có dư 378 nghìn đồng"

Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo đây có thể là thủ đoạn dẫn dụ người dân truy cập website cờ bạc, đánh cắp thông tin hoặc chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo, một trong những dấu hiệu dễ nhận biết là tin nhắn được gửi từ số điện thoại lạ, không phải tên định danh của ngân hàng hoặc tổ chức hợp pháp. Nội dung tin nhắn thường đánh vào tâm lý tò mò hoặc ham lợi của người nhận bằng những thông báo như tài khoản bất ngờ có tiền, trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mại theo kiểu "nạp ít - nhận nhiều".

Đáng chú ý, các tin nhắn còn đính kèm đường link có tên miền lạ như ud23.com, ug96.com, không phải tên miền chính thức của ngân hàng hoặc doanh nghiệp uy tín.

Cơ quan Công an cho biết, những nội dung như "Tài khoản có dư 378k!" hay "Nạp đầu 188 nhận ngay 376!" có thể được các đối tượng sử dụng làm "mồi nhử", khiến người nhận tò mò và truy cập vào đường link được gửi kèm.

Sau khi người dùng truy cập, các đối tượng có thể dẫn dụ vào website cờ bạc, cá cược trái phép; yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng; hoặc dụ nạp tiền với lời hứa nhận phần thưởng lớn rồi chiếm đoạt tài sản. Người dùng cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu hoặc cài đặt mã độc khi truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

Trước thủ đoạn trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào đường link trong các tin nhắn lạ; không đăng nhập tài khoản ngân hàng, ví điện tử theo yêu cầu của website không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền với các lý do như "kích hoạt tài khoản", "nhận thưởng" hay "xác minh giao dịch".

Người dân cũng không được cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không xác định. Các giao dịch tài chính chỉ nên được thực hiện trên website và ứng dụng chính thức của ngân hàng, tổ chức hoặc doanh nghiệp uy tín.

Khi nhận được tin nhắn có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần xóa tin nhắn, chặn số điện thoại gửi tin và thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã phát sinh thiệt hại.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh thông điệp: "Không bấm link lạ - Không chuyển tiền - Không cung cấp OTP", đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Gia Lai﻿