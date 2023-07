Bí quyết "5 chữ L" sống một đời trọn vẹn, hạnh phúc của một bác sĩ 102 tuổi

Bác sĩ Gladys McGarey năm nay 102 tuổi, bà có niềm đam mê với thứ mà bà gọi là "thuốc sống lâu". Bà khuyến khích các bệnh nhân của mình "xem bệnh tật và nỗi đau như những người thầy" để hiểu cách những căn bệnh đang muốn nói cho bạn biết cơ thể mình đang ở trong trạng thái ra sao và tìm ra cách tốt nhất để chữa lành chúng.

Bác sỹ McGarey cũng là tác giả của cuốn sách "The Well-Liveed Life: A 102-Year-Year-Old Doctor's Six Secrets to Health and Happiness at Every Age." (Tạm dịch: "Cuộc sống hạnh phúc: Sáu bí quyết để có sức khỏe và hạnh phúc ở mọi lứa tuổi của một bác sĩ 102 tuổi")

"Kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực y học toàn diện đã dạy tôi rất nhiều về cách để sống lâu, hạnh phúc và có mục đích." Bà nói với CNBC Make It.

Dưới đây là một số thói quen hàng ngày của bác sĩ McGarey:

Ngủ đủ 9 tiếng một đêm.

Dành thời gian cho những người thân yêu và cộng đồng xung quanh.

Luôn sống có mục đích dù đã ngoài 100 tuổi.

Đi bộ 3.800 bước mỗi ngày.

Tránh hút thuốc hoặc uống rượu.

Ngoài những thói quen hàng ngày trên, bác sĩ McGarey còn có một bộ nguyên tắc góp phần giúp bà trường thọ và hạnh phúc và bà gọi chúng là năm chữ L.

"Bạn cần chậm lại để cảm nhận và biết cuộc sống là để sống. Bạn phải sống sao cho thật ý nghĩa." Bà nói.

"5 chữ L" để sống lâu, sống trọn vẹn từ bác sĩ 102 tuổi

"5 chữ L" mà bác sĩ McGarey tuân theo để có một sức khỏe dẻo dai và đời sống tinh thần hạnh phúc:

Life: chỉ đơn giản là việc được sống

"Khi bạn chú ý đến cuộc sống, bạn sẽ thấy nó giống như một hạt giống. Nó có một lớp vỏ bao bọc xung quanh. Nó chứa đựng tất cả năng lượng của vũ trụ bên trong mình," bác sĩ McGarey nói. Nhưng cuộc sống sẽ không thể thay đổi tốt hơn nếu chúng ta không chủ động kích hoạt, chủ động mở nó ra trước.

Love: tình yêu thương

"Tình yêu chính là yếu tố kích hoạt. Nó làm nứt lớp vỏ bao quanh. Tình yêu là toàn bộ khía cạnh của cuộc sống, tất cả chúng ta đều được sinh ra từ tình yêu thương."

Tình yêu nuôi dưỡng những khía cạnh còn lại của những điều làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa.

Laughter: nụ cười, chân thành

"Tiếng cười không có tình yêu là vô cảm. Tiếng cười chứa đựng tình yêu thương chính là niềm vui và hạnh phúc." Bà McGarey nói.

Labor: lao động

"Lao động không có tình yêu, giống như kiểu 'hôm nay tôi lại phải đi làm' là cực nhọc. Nhưng làm việc với tình yêu là hạnh phúc. Đó là lý do tại sao một ca sĩ lại hát, một họa sĩ lại vẽ tranh, và tại sao tôi trở thành bác sĩ. Đó là thứ thúc đẩy bạn. Đó là thứ khiến bạn nhận ra giá trị bản thân mình. Hãy chú ý đến những gì thúc đẩy, là động lực cho bạn."

Listening: lắng nghe

"Lắng nghe mà không có tình yêu, nó sẽ chỉ là những âm thanh sáo rỗng. Nhưng lắng nghe với tình yêu là thấu hiểu." Bác sĩ McGarey nói.

Khi bạn có thể tìm được những người hiểu bạn và mục đích của bạn, cuộc sống sẽ trở nên trọn vẹn hơn và bạn có thể tiếp tục làm điều tương tự cho những người khác.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, bác sĩ McGarey chia sẻ. Khi bạn đối mặt với thời điểm khó khăn: "Đừng để bị mắc kẹt. Hoặc nếu bạn bị mắc kẹt, hãy bắt đầu tìm kiếm ánh sáng. Nó luôn ở đó, bạn chỉ cần tiếp tục tìm kiếm nó”.