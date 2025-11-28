BIC tăng vốn điều lệ: Bước ngoặt cho hành trình bứt phá

Đây là cột mốc quan trọng trong dịp kỷ niệm 20 năm thương hiệu BIC, mở ra cơ hội để doanh nghiệp củng cố nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn bứt phá mới.

Tăng vốn để củng cố nội lực, đón đầu cơ hội

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch rõ nét, từ cạnh tranh đơn thuần về quy mô sang cạnh tranh thực chất về chất lượng dịch vụ, năng lực tài chính và trình độ công nghệ. Nếu như trước đây, doanh nghiệp bảo hiểm chủ yếu tập trung mở rộng thị phần, thì nay, yếu tố then chốt để giữ vững vị thế và bứt phá chính là khả năng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh và sự thích ứng nhanh với xu thế công nghệ. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao nền tảng tài chính trở thành yêu cầu tất yếu đối với BIC, không chỉ để đón đầu cơ hội, mà còn để chủ động ứng phó trước những biến động ngày càng phức tạp của thị trường.

Tăng vốn điều lệ giúp BIC đón đầu cơ hội và chủ động ứng phó trước những biến động phức tạp của thị trường

Giai đoạn 2025 - 2030 được dự báo sẽ chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, mở ra cơ hội lớn cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu bảo hiểm sẽ gia tăng đáng kể, đặc biệt trong các lĩnh vực có giá trị bảo hiểm lớn như xây dựng cơ bản, logistics, năng lượng, tài sản công và hạ tầng kỹ thuật. Những lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm phải có năng lực tài chính mạnh, mà còn yêu cầu khả năng đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật khắt khe, minh bạch và chuyên nghiệp.

Song song với tăng trưởng của nền kinh tế, chuyển đổi số đang định hình lại toàn ngành bảo hiểm. Cuộc đua đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), nền tảng số và tự động hóa quy trình đang diễn ra quyết liệt giữa các doanh nghiệp đầu ngành. Việc tham gia và bứt phá trong cuộc cách mạng công nghệ này không chỉ cần tư duy chiến lược, mà còn đòi hỏi nguồn lực tài chính dài hạn và bền vững.

Việc BIC tăng vốn điều lệ không chỉ là một nỗ lực để nâng cao năng lực tài chính, mà còn là minh chứng cho tinh thần chủ động, nghị lực phát triển và tầm nhìn dài hạn. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, những doanh nghiệp biết cải tổ và đầu tư bài bản sẽ có cơ hội thích ứng nhanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. BIC nhận thức rõ điều này và đã chuẩn bị đầy đủ nền tảng để chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng đón đầu cơ hội tăng trưởng, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam.

Nền móng vững chắc cho hành trình bứt phá

Năm 2025 không chỉ đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển của thương hiệu BIC, mà còn mở ra một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Việc tăng vốn điều lệ lên 2.020 tỷ đồng là một bước đi chiến lược, được Đại hội đồng cổ đông BIC thống nhất cao, thể hiện sự đồng thuận và cam kết vững vàng của các cổ đông đối với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp BIC củng cố nền tảng tài chính, nâng cao uy tín với khách hàng và đối tác, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để nâng hạng tín nhiệm quốc tế. Nhờ đó, BIC có thêm cơ hội tham gia các dự án và hợp đồng bảo hiểm quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển các dòng sản phẩm mới phù hợp với xu thế hiện đại như bảo hiểm vi mô, bảo hiểm cho tài sản số, rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu - những sản phẩm có tiềm năng lớn nhưng đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc và nền tảng tài chính đủ mạnh.

Nguồn vốn bổ sung giúp BIC củng cố năng lực tài chính

Tăng vốn điều lệ còn tạo nền móng vững chắc để BIC tăng tốc chuyển đổi số. BIC sẽ có thêm nguồn lực để hoàn thiện hệ thống core bảo hiểm, phát triển các kênh phân phối trực tuyến, triển khai trí tuệ nhân tạo trong giám định bồi thường và ứng dụng dữ liệu lớn trong phân tích hành vi khách hàng. Đây là những yếu tố then chốt giúp BIC nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng và khẳng định vị thế tiên phong trong cuộc cách mạng công nghệ của ngành bảo hiểm.

Tăng vốn điều lệ tạo nền móng để BIC tăng tốc chuyển đổi số

Việc tăng vốn điều lệ còn khẳng định cam kết gắn bó dài lâu, định hướng phát triển và sự đồng hành của hai cổ đông lớn, trong đó có Ngân hàng mẹ BIDV.

Không chỉ hoàn tất nâng vốn điều lệ trong năm 2025, BIC cũng xác định rõ định hướng tăng trưởng vốn cho giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn 2026 – 2030, BIC sẽ tiếp tục thực hiện tăng vốn thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ chi trả sẽ được Hội đồng quản trị trình và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm, dựa trên kết quả kinh doanh thực tế.

Cách tiếp cận này vừa đảm bảo quyền lợi cổ đông, vừa giúp BIC duy trì đà tăng trưởng vốn điều lệ một cách bền vững, phù hợp với yêu cầu phát triển dài hạn và xu thế cạnh tranh của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Với mức vốn điều lệ hơn 2.020 tỷ đồng, BIC đã trở thành một trong bốn công ty bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ cao nhất thị trường. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực tài chính và khẳng định vị thế dẫn đầu trong giai đoạn tới.