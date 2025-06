BIDV lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh Ngân hàng Lưu ký - Giám sát tốt nhất Việt Nam

BIDV là ngân hàng Việt Nam được nhận giải thưởng này lần đầu tiên từ Tạp chí The Asian Banker vào năm 2021 và liên tiếp giữ vững vị trí này trong suốt 5 năm vừa qua, khẳng định năng lực vượt trội trong dịch vụ lưu ký và giám sát chứng khoán tại Việt Nam.

Giải thưởng thuộc hạng mục Financial Market của The Asian Banker một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của BIDV đối với các sản phẩm dịch vụ chứng khoán trong suốt 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Để trở thành đơn vị được trao giải thưởng, BIDV đã vượt qua hơn 200 tổ chức tài chính lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự đánh giá khắt khe của Hội đồng bình chọn (gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu uy tín) trên các tiêu chí như: hiệu quả hoạt động; nền tảng công nghệ; dịch vụ cung cấp; phương pháp quản trị rủi ro trong quản lý, lưu ký và giám sát tài sản khách hàng. BIDV luôn xem trọng yếu tố an toàn và sự hài lòng của khách hàng, coi đây là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến và chặt chẽ, BIDV đã tập trung cung cấp dịch vụ Ngân hàng Lưu ký - Giám sát đáng tin cậy, an toàn và thuận tiện.

2025 là năm đánh dấu thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển mình toàn diện để hiện thực hoá kỳ vọng được nâng hạng thị trường, cũng đồng thời đứng trước những đòi hỏi phải thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ hơn nữa đối với các chủ thể của thị trường. Phát huy bề dày kinh nghiệm và vị thế, uy tín đã được khẳng định trong 25 năm qua, BIDV luôn tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu và đề xuất lên các cơ quan quản lý nhà nước về các quy định, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan đến thanh toán - lưu ký - giám sát... Đồng thời BIDV cũng chủ động nâng cấp và đổi mới hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Đến tháng 05/2025, BIDV đã hoàn thành việc nâng cấp toàn diện hệ thống công nghệ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ để kịp thời kết nối vào Hệ thống công nghệ thông tin KRX, đáp ứng tốt các vai trò là ngân hàng thanh toán của thị trường và Ngân hàng Lưu ký - Giám sát theo các yêu cầu của hệ thống mới. Cũng nhờ đó, BIDV luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác trên thị trường.

BIDV hiện là lựa chọn ưu tiên của các khách hàng tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực lưu ký - giám sát tài sản. Ngân hàng cung cấp giải pháp trọn gói, toàn diện cho toàn bộ các loại hình Quỹ đầu tư chứng khoán và danh mục ủy thác. Đến 31/12/2024, trong số các ngân hàng lưu ký nội địa, BIDV có thị phần lớn bậc nhất về cả số lượng khách hàng và quy mô tài sản lưu ký (đạt khoảng 660.000 tỷ đồng, tăng trưởng 21%/năm).