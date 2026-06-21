BIDV phát cảnh báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có cảnh báo quan trọng đến toàn bộ người dùng về chiêu trò dẫn dụ khách hàng thực hiện các giao dịch nhỏ lẻ, từ đó thao túng tâm lý và chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản.

Thời gian gần đây, một trong những thủ đoạn phổ biến và nguy hiểm nhất là giả danh cán bộ, nhân viên cơ quan Nhà nước. Các đối tượng liên hệ với người dân, lấy lý do cần xác minh thông tin hoặc liên kết tài khoản để phục vụ các chương trình an sinh xã hội. Để tạo lòng tin, kẻ gian sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển thử một khoản tiền rất nhỏ, thường chỉ khoảng 10.000 đồng vào một tài khoản được giới thiệu là của cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, chúng tiến hành hoàn trả lại số tiền này hoặc cố tình tạo ra các giao dịch thất bại nhiều lần nhằm làm nạn nhân mất cảnh giác. Khi đã xây dựng được niềm tin, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ khách hàng chuyển những số tiền lớn hơn vào tài khoản cá nhân do chúng kiểm soát và nhanh chóng biến mất cùng toàn bộ số tài sản.

BIDV cảnh báo về chiêu trò lừa đảo mới

Bên cạnh việc mạo danh cơ quan chức năng, BIDV ghi nhận hàng loạt kịch bản lừa đảo được thiết kế tinh vi dưới nhiều hình thức khác nhau. Phổ biến nhất là tình trạng giả danh nhân viên ngân hàng tiếp cận khách hàng với vô vàn lý do hấp dẫn như hỗ trợ mở sổ tiết kiệm, nâng hạn mức tín dụng, thông báo trúng thưởng, hoặc tạo tình huống khẩn cấp như cảnh báo giao dịch bất thường và yêu cầu mở khóa tài khoản. Kẻ gian thường gửi kèm những đường link giả mạo, dụ dỗ khách hàng nhập thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập. Chỉ với một cú nhấp chuột và vài thao tác đơn giản, nạn nhân đã vô tình trao toàn quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản ngân hàng và ví điện tử cho tội phạm.

Không dừng lại ở đó, những người từng bị lừa đảo lại tiếp tục trở thành mục tiêu của kịch bản giả danh luật sư hoặc chuyên gia an ninh mạng. Các đối tượng này cam kết hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất hoặc giải cứu các khoản tiền bị "treo" trên hệ thống. Tuy nhiên, để nhận lại tiền, nạn nhân bị ép phải đóng liên tiếp nhiều loại chi phí vô lý như phí hồ sơ, phí ngân hàng hay phí xử lý giao dịch.

Ngoài ra, hình thức mạo danh các thương hiệu uy tín hoặc nhân viên giao hàng (shipper) cũng đang nở rộ. Kẻ gian tạo ra các trang mạng xã hội giả mạo doanh nghiệp lớn, thông báo giao dịch sai cú pháp và ép người mua chuyển khoản lại hoặc truy cập website giả để nhận tiền hoàn. Thậm chí, chúng còn gọi điện tự xưng là shipper thông báo có đơn hàng, sau đó mượn cớ giao nhầm hoặc hủy đơn để lừa người dùng thao tác theo các kịch bản chiếm đoạt tài sản đã được dàn dựng sẵn.

Trước bối cảnh tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp, BIDV đặc biệt khuyến cáo người dùng cần giữ cái đầu lạnh và kiểm tra chéo thông tin từ nhiều nguồn chính thống trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào. Khách hàng cần nâng cao cảnh giác tối đa với các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu nhận tiền hoàn, lấy lại tiền bị treo, xác minh tài khoản hay hủy thẻ hội viên.

Để bảo vệ an toàn cho khối tài sản của mình, nguyên tắc bất di bất dịch là tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc và không nhập thông tin cá nhân trên những website thiếu tin cậy. Đặc biệt, BIDV nhấn mạnh rằng mã OTP chính là lớp khiên bảo mật cuối cùng. Người dùng tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, bởi chỉ cần một phút lơ là để lọt đoạn mã này, toàn bộ tiền trong tài khoản có thể bốc hơi ngay lập tức.