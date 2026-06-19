Phong toả, đóng tài khoản ngân hàng vĩnh viễn nếu người dùng thực hiện giao dịch có nội dung sau

Theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản thanh toán có thể bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư trong 4 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất là theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chính chủ tài khoản.

Trường hợp thứ hai là khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thứ ba là khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình giao dịch. Khi đó, ngân hàng được quyền phong tỏa số tiền liên quan đến sai sót, tuy nhiên số tiền bị phong tỏa không được vượt quá giá trị giao dịch nhầm lẫn.

Trường hợp thứ tư là khi có yêu cầu phong tỏa từ một trong các chủ tài khoản thanh toán chung, trừ trường hợp các bên đã có thỏa thuận khác bằng văn bản với ngân hàng.

Khi nào tài khoản được gỡ phong tỏa?

Nghị định 52/2024/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán.

Cụ thể, việc phong tỏa sẽ được chấm dứt khi có thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt phong tỏa; khi sai sót, nhầm lẫn trong giao dịch chuyển tiền đã được xử lý xong; hoặc khi tất cả các chủ tài khoản chung cùng có yêu cầu chấm dứt phong tỏa theo quy định.

Những trường hợp tài khoản thanh toán bị đóng

Bên cạnh quy định về phong tỏa, Nghị định 52/2024/NĐ-CP cũng nêu rõ các trường hợp tài khoản thanh toán bị đóng.

Theo đó, tài khoản có thể bị đóng khi chủ tài khoản có yêu cầu và đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan; chủ tài khoản là cá nhân đã chết hoặc bị tuyên bố đã chết; tổ chức sở hữu tài khoản chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, tài khoản thanh toán cũng có thể bị đóng nếu chủ tài khoản thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 5 và khoản 8 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, các hành vi bị cấm gồm: mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán, ví điện tử bằng thông tin giả mạo; mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc đi thuê, đi mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử; thuê, cho thuê, mua bán hoặc mở hộ thẻ ngân hàng (trừ thẻ trả trước vô danh); lấy cắp, mua bán hoặc thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán, thông tin thẻ ngân hàng, thông tin ví điện tử.

Bên cạnh đó, pháp luật cũng nghiêm cấm việc sử dụng hoặc lợi dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi phát hiện chủ tài khoản có các hành vi nêu trên, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có thể thực hiện việc đóng tài khoản theo quy định của pháp luật.

Các quy định này nhằm tăng cường an toàn cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.