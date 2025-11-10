Biến đổi khí hậu định hình lại thị trường: BĐS quy hoạch bài bản, hạ tầng tốt nắm lợi thế vàng

Biến đổi khí hậu và thách thức cho các khu đô thị mới

Những năm gần đây, tình trạng mưa lớn và ngập sâu diễn ra ngày càng thường xuyên hơn. Tại Việt Nam, tháng 10/2025, Hà Nội trải qua trận lụt lịch sử, khi nhiều tuyến phố trung tâm ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng nghìn hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề. Mới đây, Hội An cũng ghi nhận đợt ngập nghiêm trọng, có nơi nước dâng tới 1–1,5 m chỉ sau một trận mưa lớn kéo dài.

ình trạng tương tự đang xuất hiện ở nhiều đô thị khác, khi lượng mưa vượt xa khả năng thoát nước của hạ tầng hiện hữu. Các khu đô thị mới vốn được kỳ vọng "cao ráo, hiện đại" hơn khu cũ vẫn không tránh khỏi tình trạng ngập úng. Đặc biệt ở những nơi quy hoạch chưa đồng bộ hoặc thiếu không gian dành cho hồ điều tiết, kênh mương và cây xanh.

Thực tế này đặt ra bài toán cấp bách cho các nhà phát triển bất động sản, chỉ khi đầu tư hạ tầng bền vững, quản lý nước hiệu quả và quy hoạch tổng thể hài hòa với tự nhiên, mới có thể đảm bảo an toàn cho cư dân và duy trì giá trị tài sản dài lâu.

Xu hướng bất động sản bền vững – Quy hoạch bài bản là "vũ khí" chống ngập

Nhiều quốc gia đã sớm nhận thấy rủi ro khí hậu và đưa ra mô hình quy hoạch tiên phong giúp các đô thị "sống chung với nước".

Trong đó, Singapore là hình mẫu thành công với chiến lược "City in Nature". Hệ thống hồ điều tiết Marina Barrage và mạng lưới kênh xanh với hành lang thoát nước tự nhiên giúp thành phố gần như không còn cảnh ngập lụt, dù lượng mưa lớn.

Rotterdam (Hà Lan) – thành phố nằm dưới mực nước biển đã xây dựng mô hình "Water Square", các quảng trường kết hợp bể chứa tạm nước mưa, vừa là không gian công cộng, vừa giúp giảm tải hệ thống thoát nước khi mưa lớn

Tokyo (Nhật Bản) đầu tư hệ thống "siêu hầm thoát nước" trị giá hàng tỷ USD, có khả năng chứa hàng triệu mét khối nước, bảo vệ thủ đô trước các cơn bão và mưa cực đoan.

Các đô thị này đều có điểm chung từ quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng kỹ thuật song hành với yếu tố sinh thái. Đây là kinh nghiệm quan trọng cho Việt Nam khi xây dựng các khu đô thị mới thích ứng khí hậu.

Các chuyên gia nhận định, biến đổi khí hậu đang trở thành "chất thử" cho năng lực quy hoạch và tầm nhìn của các chủ đầu tư. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, những dự án được quy hoạch bài bản, có hạ tầng hoàn chỉnh và thân thiện môi trường sẽ nhanh chóng khẳng định ưu thế vượt trội trên thị trường.

Biến đổi khí hậu đang là "bài kiểm tra thực tế" cho năng lực quy hoạch và tầm nhìn của các chủ đầu tư.

Một khu đô thị bền vững không chỉ là nơi có tiện ích đầy đủ, vị trí đẹp, mà còn phải "sống chung hài hòa với thiên nhiên". Các yếu tố như hạ tầng thoát nước thông minh, hồ điều tiết, không gian xanh và mặt thoát nước tự nhiên trở thành tiêu chí mới để người mua nhà và giới đầu tư đánh giá giá trị dự án.

Bài học từ các đô thị tiên phong trên thế giới cho thấy, chỉ có quy hoạch bài bản và hạ tầng thích ứng mới giúp bất động sản phát triển bền vững. Thực tế tại Hội An càng minh chứng điều này, nhiều khu phố cũ bị ngập nặng sau trận mưa lớn, trong khi một số khu đô thị mới, được thiết kế với hồ điều tiết và không gian xanh hợp lý, vẫn vận hành ổn định, cao ráo và chống ngập hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, The An Heritage nổi lên như một điểm sáng về khu đô thị bền vững và thích ứng khí hậu tại Việt Nam, với các giải pháp như hồ điều tiết, công viên xanh và hệ thống thoát nước thông minh, giúp lưu giữ và điều hòa nước mưa hiệu quả, đồng thời tạo môi trường sống trong lành và an toàn cho cư dân.

The An Heritage - Thiết kế đô thị ưu tiên thoát nước, cuộc sống an tâm sau mưa bão

Trước thực trạng, biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, bất động sản không còn được định giá chỉ bởi vị trí hay tiện ích, mà bởi khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Đây sẽ là "thước đo mới" định hình thị trường trong thập kỷ tới.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Chúng tôi hướng đến phát triển một khu đô thị bền vững, nơi cư dân được sống trong môi trường trong lành, an toàn và ổn định lâu dài trước các tác động của khí hậu."

Với tầm nhìn đó, The An Heritage không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đầu tư bền vững trong dài hạn, đây được xem là biểu tượng cho xu hướng phát triển đô thị thông minh, thích ứng tự nhiên.

Đây cũng là hướng đi tất yếu của thị trường Việt Nam, nơi giá trị dự án không chỉ được đo bằng vị trí trung tâm hay tiện ích sang trọng, mà còn bởi khả năng thích ứng, vận hành ổn định và phát triển bền vững theo thời gian.