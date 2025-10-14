Biến đổi khí hậu khiến mùa hè ở Nhật Bản kéo dài thêm 3 tuần trong 42 năm

Nhóm nghiên cứu của Đại học Mie cho biết do biến đổi khí hậu, số ngày được phân loại là mùa hè ở Nhật Bản đã tăng lên mỗi năm. Trong khi đó, độ dài của mùa đông vẫn duy trì tương đối, và thời gian trung bình của mùa xuân và mùa thu đã bị rút ngắn.

Nhóm nghiên cứu cho rằng nhiệt độ bề mặt nước biển tăng do hiện tượng nóng lên toàn cầu là yếu tố chính, đồng thời cảnh báo rằng xu hướng mùa hè và mùa đông dài hơn sẽ gia tăng nếu tình trạng nóng lên tiếp tục diễn ra.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản định nghĩa mùa hè kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 mà không nêu rõ phạm vi nhiệt độ.

Trong nghiên cứu của mình, nhóm đã chia khu vực từ đảo chính ở miền Bắc Hokkaido của Nhật Bản đến đảo cực Nam Kyushu - bao gồm các vùng biển xung quanh - thành khoảng 200 vùng. Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu quan sát của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản để tính toán nhiệt độ tối đa trung bình hàng năm trong 42 năm.

Họ đã xác định một mức chuẩn mùa hè cho mỗi vùng dựa trên phạm vi nhiệt độ của khu vực đó, sử dụng dữ liệu về nhiệt độ cao và thấp hàng năm để xác định những ngày nào đủ điều kiện là ngày hè.

(Ảnh: Asahi)

Ví dụ, nếu nhiệt độ cao nhất trong một khu vực là 20°C và nhiệt độ thấp nhất là 0°C, mức chuẩn sẽ là 15°C. Những ngày trên mức này được tính là mùa hè. Họ tiếp tục phân tích dữ liệu nhiệt độ trong 42 năm trên cơ sở hàng năm.

Khi xem xét mức trung bình trên khoảng 200 khu vực trong khoảng thời gian 42 năm, ngày bắt đầu của mùa hè đã sớm hơn khoảng 12,6 ngày, trong khi ngày kết thúc bị chậm lại khoảng 8,8 ngày. Nhóm nghiên cứu cho biết giai đoạn mùa hè đã kéo dài thêm khoảng 21,4 ngày.

Năm 1982, giai đoạn mùa hè kéo dài 92 ngày - từ ngày 29/6 đến ngày 28/9. Tuy nhiên, đến năm 2023, giai đoạn này đã kéo dài lên 121 ngày - từ ngày 11/6 đến ngày 9/10.

Luồng không khí ấm từ lục địa châu Á từng làm mát các đại dương xung quanh quần đảo Nhật Bản, khiến nhiệt độ tăng dần từ mùa xuân sang mùa hè. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiệt độ mặt nước biển tăng đã ngăn cản quá trình làm mát này, dẫn đến mùa hè tới sớm hơn.

Nhiệt độ mặt nước biển vẫn duy trì ở mức cao, khiến nhiệt độ khó giảm và làm chậm quá trình kết thúc mùa hè.

Trong khi đó, giai đoạn mùa đông không có nhiều thay đổi. Người ta cho rằng điều này là do ảnh hưởng liên tục của các đợt sóng lạnh mạnh di chuyển vào từ lục địa.