Biến động cổ đông tại Chứng khoán DSC sau đợt chào bán cổ phiếu

CTCP Chứng khoán DSC (mã: DSC, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Đến ngày 21/11, DSC đã hoàn tất phân phối toàn bộ 35,3 triệu cổ phiếu cho 1.129 cổ đông. Trong đó, 35,12 triệu cổ phiếu được phân phối cho 1.128 cổ đông trong thời gian từ 13/10 đến 11/11. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Còn 209.624 cổ phiếu được phân phối cho cổ đông Tạ Văn Mạnh trong thời gian từ 20-21/11 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Trong đợt chào bán lần này, có 1.121 nhà đầu tư trong nước mua vào 35,3 triệu cổ phiếu và 8 nhà đầu tư nước ngoài mua vào 6.303 cổ phiếu.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, DSC thu về 353,4 tỷ đồng từ đợt chào bán nói trên, đồng thời nâng vốn điều lệ lên gần 2.750 tỷ đồng. Với số vốn huy động được, DSC sẽ sử dụng 203,4 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, 150 tỷ đồng còn lại để bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Kết thúc đợt chào bán, DSC có sự biến động cơ cấu cổ đông. Trong đó, công ty đón cổ đông lớn mới là Lê Ngọc Đức. Theo báo cáo giao dịch, ngày 11/11/2025, nhà đầu tư này đã mua vào 32,35 triệu cổ phiếu DSC, qua đó sở hữu 11,76% vốn điều lệ DSC.

Trước đó, cá nhân này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu DSC nào. Bên cạnh đó, cũng không có người liên quan nào đến nhà đầu tư này nắm giữ cổ phiếu DSC.

Nguồn: DSC

Song song với đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Anh và pháp nhân liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư NTP giảm tỷ lệ sở hữu do không tham gia đợt chào bán hoặc chỉ thực hiện một phần quyền mua cổ phiếu.

Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Anh giữ nguyên sở hữu 85,4 triệu cổ phiếu nhưng giảm tỷ lệ sở hữu còn 31,05%. Công ty cổ phần Đầu tư NTP sở hữu 81,9 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 29,78%.

Sau khi hoàn tất trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, DSC sẽ triển khai phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ phát hành 1,82% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó, 40% lượng cổ phiếu chỉ chuyển nhượng sau 01 năm, 30% sau 02 năm và 30% sau 03 năm. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung giao dịch cho vay ký quỹ.

Nếu hoàn tất đợt phát hành ESOP, DSC sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên gần 280 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ xấp xỉ 2.800 tỷ đồng.



