Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão trong tháng 10, Bắc và Trung Bộ hứng mưa lớn

Biển Đông tiếp tục đón bão

Dự báo tháng 10 sẽ là giai đoạn thời tiết có nhiều biến động. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong tháng này, khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 1 - 2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Con số này cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam khoảng 0,8 cơn).

Trong thời kỳ đầu tháng 10, Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ cao xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Các tỉnh từ Nghệ An đến phía Bắc Khánh Hòa khả năng cũng sẽ hứng chịu một số đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực còn lại trên cả nước cũng có nhiều ngày xuất hiện mưa rào và dông. Trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước, nguy cơ gây ngập úng tại đô thị và lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Biển Đông khả năng đón 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trong tháng 10. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Theo dự báo, tổng lượng mưa trong tháng 10 tại nhiều khu vực phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lượng mưa cao hơn 10-30% so với trung bình.

Ngoài bão và mưa lớn, tháng 10 cũng là thời điểm có thể tiếp tục ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể xảy ra đột ngột, phạm vi hẹp nhưng gây thiệt hại nặng nề về tài sản, thậm chí tính mạng.

Từ giữa tháng 10, không khí lạnh xu hướng hoạt động mạnh dần. Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng phổ biến cao hơn 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 9 bão dồn dập, mưa lớn nhiều ngày

Trong tháng 9, trên Biển Đông xuất hiện 4 cơn bão gồm bão số 7 Tapah, bão số 8 Mitag, bão số 9 Ragasa và bão số 10 Bualoi.

Miền Bắc cũng nhiều ngày xuất hiện mưa, trong đó có 3 đợt mưa diện rộng diễn ra trong 14 ngày gồm các thời điểm 9-12/9, 15-18/9 và 25-30/9.

Trong đó, ngày 25-30/9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoàn lưu bão số 10 và hội tụ gió ở độ cao 5.000m, khu vực này có mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-250mm. Các tỉnh phía Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và Hà Nội tổng lượng mưa dao động 250- 400mm, có nơi cao hơn.

Cũng trong tháng 9, Thanh Hóa đến Huế xảy ra 3 đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ 30/8-1/9, 18-19/9 và 26-30/9.

Đáng chú ý, từ 26-30/9, do ảnh hưởng của bão số 10, các địa phương này có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-450mm. Trong đó, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An ghi nhận 450-600mm, có nơi vượt 600mm

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều ngày hứng mưa rào và dông, trong đó ngày 26-30/9, ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên khu vực có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 40-100mm. Phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa 80-200mm, có nơi trên 300mm.

Một số trạm ghi nhận được giá trị lượng mưa ngày, lượng mưa tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ như trạm khí tượng Lào Cai ghi nhận tổng lượng mưa tháng 9 là 697mm, vượt giá trị lịch sử 412,1mm trong năm 2024; trạm Tuyên Quang (Hà Giang) tổng lượng mưa 699mm vượt kỷ lục 638mm của năm 2020...

"Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 30-70%, một số nơi cao hơn 70-120%, đặc biệt, vùng núi phía Bắc cao hơn 120-220%" , cơ quan khí tượng thông tin.



