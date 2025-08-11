Biến động nhân sự tại Novaland

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, bà Phạm Thị Hồng Nhung được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Novaland với thời hạn 5 năm kể từ ngày 7/8/2025. Trước đó, bà Nhung không đảm nhiệm chức vụ gì tại doanh nghiệp này.

Ở chiều ngược lại, Novaland miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Đoàn Minh Trường từ ngày 7/8/2025 theo đơn từ nhiệm.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Novaland.

Các quyết định về nhân sự này căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 18/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 7/8 của Novaland.

Ngoài vấn đề nhân sự, cũng tại đại hội, cổ đông còn thông qua phương án phát hành gần 320 triệu cổ phiếu (chiếm khoảng 16,4% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành) để hoán đổi cho tổng giá trị nợ hơn 8.719 tỷ đồng.

Trong đó, 168 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ với giá 15.746,67 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi hơn 2.645 tỷ đồng từ 3 chủ nợ: NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,7 tỷ đồng). Giá hoán đổi trên được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL tính từ ngày 19/6 đến ngày 30/7/2025. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 8,616%.

Việc phát hành dự kiến diễn ra trong quý IV/2025 - quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Ngoài ra, NVL cũng lên kế hoạch phát hành 151,85 triệu cổ phiếu, giá 40.000 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi cho toàn bộ 6.074 tỷ đồng dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu phát hành từ 2021–2022. Phương án này dự kiến triển khai trong năm 2026 sau khi được UBCKNN thông qua.

Một nội dung đáng chú ý khác được thông qua tại Đại hội là phương án vay vốn tối đa 5.000 tỷ đồng. Đây là khoản vay có quyền chuyển đổi kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn.

Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông của công ty. Thời hạn chuyển đổi là sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng đến trước 30 ngày so với ngày đến hạn hoặc tất toán trước hạn của khoản vay. Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu đến giá thị trường, cân bằng lợi ích giữa các bên.