Biển Đông nhiều bão kỷ lục

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 1h sáng nay (29/11), tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Senyar đang trên vùng biển phía đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển theo hướng đông đông bắc, đi vào Biển Đông, trở thành xoáy thuận thứ 21 trên Biển Đông năm nay, đánh dấu thêm một kỷ lục của một năm thiên tai vô cùng dị thường và khốc liệt.

Sau khi vào Biển Đông, dự báo áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển chủ yếu theo hướng đông đông bắc, gây mưa dông, gió giật mạnh cho vùng biển Nam Biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 15 đang diễn biến rất khó lường. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, bão liên tục đổi hướng bắc. Từ khoảng đêm 30/11, bão bắt đầu đổi hướng tây, sau đó là tây tây nam, tiến về vùng biển Bình Định – Phú Yên cũ và tiếp tục suy yếu.

Nhận định mới nhất về đường đi của bão và áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h ngày 2/12, khi cách bờ biển Bình Định – Phú Yên cũ, bão mạnh khoảng cấp 8-9, giật cấp 12. Ngày và đêm 2/12, bão di chuyển ổn định theo hướng tây tây nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào bờ biển Bình Định – Phú Yên cũ. Dự báo bão gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũ từ 1-3/12.

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía tây bắc khu vực Giữa Biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Bình Định cũ đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua mùa mưa bão không chỉ kỷ lục về số lượng mà còn dị thường, trái quy luật và gây hậu quả rất nặng nề cho nước ta. Ba cơn bão số 5, số 10 và số 13 gây gió rất mạnh trên đất liền miền Trung khiến Thủ tướng Chính phủ đã phải thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó. Trong đó, bão số 5 gây thiệt hại vật chất trên 6.141 tỷ đồng, bão số 10 gây thiệt hại ước tính 23.898 tỷ đồng, bão số 13 gây thiệt hại trên 8.824 tỷ đồng.

Cơn bão số 1 tuy không đổ bộ nhưng gây ra mưa lũ kỷ lục vào tháng 6 ở Huế, trong một sự kiện “trăm năm mới thấy”, dẫn tới thiệt hại vật chất trên 1.317 tỷ đồng. Bão số 3 gây mưa lũ kỷ lục tại sông Cả Nghệ An, làm thiệt hại trên 4.602 tỷ đồng.

Bão số 11 tuy không gây gió mạnh trên đất liền nhưng hoàn lưu bão đã gây mưa rất lớn tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội, dẫn đến lũ kỷ lục trên 5 tuyến sông, ngập lụt chưa từng có tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn với thiệt hại trên 19.508 tỷ đồng.