VNeID và loạt ứng dụng giúp chung tay cứu trợ đồng bào bão lũ

App Store của Apple đã dành riêng một mục tổng hợp các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử đang triển khai kênh ủng hộ. Khu vực này hiển thị nổi bật, giúp người dùng tìm thấy ngay các lựa chọn đóng góp chỉ với vài thao tác.

Bên cạnh trang web của Bộ Công an, nơi công bố tài khoản tiếp nhận cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người dân cũng có thể dễ dàng chung tay cứu trợ đồng bào bão lũ qua các ứng dụng VNeID, ngân hàng hoặc ví điện tử sau.

VNeID

Để hỗ trợ người dân vùng bão lũ thông qua VNeID, chủ tài khoản cần đăng nhập ứng dụng này. Sau đó, nhấn truy cập "Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên nền tảng VNeID năm 2025".

Tiếp theo, công dân chọn "Nhấn vào đây để thực hiện ủng hộ", rồi chọn ngân hàng kèm mã QR để hỗ trợ thông qua các tài khoản của đơn vị phối hợp với Cục C06 và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngân hàng số và ví điện tử

Danh sách các ứng dụng ngân hàng xuất hiện trong đề xuất của App Store bao gồm: MB Bank, VCB Digibank, Techcombank Mobile, BIDV SmartBanking, Sacombank Pay, VietinBank iPay, VPBank NEO, Agribank Plus và TPBank Mobile. Tất cả đều đã tích hợp mục quyên góp riêng, hiển thị rõ ràng thông tin chương trình và đơn vị tiếp nhận.

Ngoài hệ thống ngân hàng, MoMo cũng xuất hiện trong mục đề xuất, với chiến dịch phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. ZaloPay hợp tác cùng Báo Người Lao Động để triển khai chương trình quyên góp thông qua tính năng quét QR.

Việc App Store tập hợp các ứng dụng hỗ trợ trong cùng một chuyên mục giúp người dùng dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở rộng độ phủ của các chiến dịch cứu trợ trong thời điểm nhu cầu hỗ trợ tăng mạnh.