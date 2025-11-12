Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID: Hướng dẫn từng bước ai cũng làm được

12-11-2025 - 13:29 PM | Xã hội

Người dân có thể nộp sổ đỏ trên VNeID cho cơ quan Nhà nước để làm sạch dữ liệu đất đai, thay vì nộp trực tiếp bản photocopy cho UBND xã phường.

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID chi tiết? Hướng dẫn chi tiết các bước nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID? 

Ngày 31/8/2025, Bộ Công An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT năm 2025 về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai.

Ủy ban nhân dân các xã, phường phụ trách thu thập các loại Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở, thẻ Căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL đất đai, đảm bảo hoàn thành vào ngày 15/11/2025.

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID, chi tiết các bước nộp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, người dân có thể làm theo những bước sau:

Bước 1: Để có thể sử dụng được đầy đủ chức năng, bạn cần đến công an phường/xã bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) để làm VNeID mức 2.

Bước 2: Sau đó truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước". Tại đây sẽ hiện ra giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin.

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID: Hướng dẫn từng bước ai cũng làm được- Ảnh 1.

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID: Hướng dẫn từng bước ai cũng làm được- Ảnh 2.

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID: Hướng dẫn từng bước ai cũng làm được- Ảnh 3.

Bước 3: Tiếp đến, người dân ấn vào "Tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID: Hướng dẫn từng bước ai cũng làm được- Ảnh 4.

Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG.

Cách nộp sổ đỏ trên VNeID: Hướng dẫn từng bước ai cũng làm được- Ảnh 5.

Cuối cùng, ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng theo mẫu mới

Sổ đỏ, sổ hồng là các gọi thông dụng của người dân đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong từng thời kỳ thì sẽ có những tên gọi chính xác cho sổ đỏ, sổ hồng.

Theo Luật Đất đai 2024 thì sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2024 có giá trị pháp lý tương đương như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Luật Đất đai 2024.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết

Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết Nổi bật

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ Nổi bật

Nam sinh đại học ở Hà Nội mất hơn nửa tỷ đồng thế nào?

Nam sinh đại học ở Hà Nội mất hơn nửa tỷ đồng thế nào?

13:09 , 12/11/2025
Ô tô bị xịt sơn giữa đêm ở Hà Tĩnh, công an xác định thủ phạm bất ngờ

Ô tô bị xịt sơn giữa đêm ở Hà Tĩnh, công an xác định thủ phạm bất ngờ

12:31 , 12/11/2025
Kinh hãi cảnh chồng lôi vợ ra đánh giữa hành lang chung cư, thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Kinh hãi cảnh chồng lôi vợ ra đánh giữa hành lang chung cư, thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

12:09 , 12/11/2025
Từ 1/12, người mua bán xe không làm thủ tục đúng hạn có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Từ 1/12, người mua bán xe không làm thủ tục đúng hạn có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

11:59 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên