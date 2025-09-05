Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

05-09-2025 - 16:53 PM | Xã hội

Cơ quan khí tượng cho biết, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Lúc 13h ngày 5/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 117,8-118,8 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới , từ 6/9, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong tháng 9/2025, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 2,4 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 1,2 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Tháng này, nắng nóng khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung trong khoảng nửa đầu tháng.

Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi có thể xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Các nơi khác trên cả nước trong tháng nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó, một số ngày nguy cơ xảy ra mưa vừa, mưa to.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khả năng vẫn xuất hiện trên phạm vi cả nước trong tháng 9.

Cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11.

"Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Đặc biệt, người dân cần đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng", cơ quan khí tượng lưu ý.

Nguyễn Huệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam nhân viên bảo hiểm Nguyễn Minh Quang

Bắt tạm giam nhân viên bảo hiểm Nguyễn Minh Quang Nổi bật

Kẹo Kera do Hằng 'Du mục', Quang Linh Vlogs bán thực chất là gì?

Kẹo Kera do Hằng 'Du mục', Quang Linh Vlogs bán thực chất là gì? Nổi bật

Vụ 5 nhân viên bị điện giật thương vong: Khởi tố chủ quán bar Bistro Fou Beach Club

Vụ 5 nhân viên bị điện giật thương vong: Khởi tố chủ quán bar Bistro Fou Beach Club

16:49 , 05/09/2025
Bắt giữ Huỳnh Tấn Thiện - đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở Tây Ninh

Bắt giữ Huỳnh Tấn Thiện - đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở Tây Ninh

16:26 , 05/09/2025
Hà Nội nắng nóng 36°C giữa mùa thu có bất thường?

Hà Nội nắng nóng 36°C giữa mùa thu có bất thường?

16:17 , 05/09/2025
Chậm đăng ký thường trú cho con có được nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9?

Chậm đăng ký thường trú cho con có được nhận 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9?

15:49 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên