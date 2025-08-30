Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm

30-08-2025 - 15:12 PM | Lifestyle

Doãn Hải My dọn dẹp căn biệt thự mới toanh của cô cùng Văn Hậu.

Sau đám cưới cổ tích hồi cuối năm 2023, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và nàng WAG Doãn Hải My về chung sống tại một căn hộ cao cấp ở khu vực Mỹ Đình. Sau 2 năm, cặp đôi quyết định bán đi căn hộ tiện nghi và chuyển sang ở biệt thự bề thế, sang trọng. Căn biệt thự được khởi công xây dựng cuối năm ngoái và hiện đã chính thức hoàn thiện. Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ cảnh dọn dẹp căn nhà mới, khiến netizen bàn luận không ngớt.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Doãn Hải My gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo vô cùng giản dị. Nàng WAGs nổi tiếng búi gọn tóc, mặc áo sơ mi giản dị, đi chân trần lúi húi tưới cây xanh trong biệt thự. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi diện mạo của bà chủ trẻ chăm chỉ lo toàn từng ngóc ngách cho căn nhà xa hoa bạc tỷ.

Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm- Ảnh 1.
Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm- Ảnh 2.

Không khó để nhận ra, khu vườn trong biệt thự được thiết kế tinh tế với nhiều loại cây xanh mát, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nàng WAG Doãn Hải My cầm vòi nước, thảnh thơi bước chân trên đường đi lát đá, nhẹ nhàng chăm sóc cây cảnh, khiến nhiều người xuýt xoa: "Đúng chuẩn cuộc sống trong mơ".

Trước đó là hình ảnh Doãn Hải My diện áo nâu giản dị, búi cao mái tóc và tỉ mỉ lau dọn bàn thờ của gia đình. Cô nàng cũng khoe những bình hoa được trang trí bởi hoa và các loại hoa quả mùa thu như thị, hồng,... Dáng vẻ "vợ đảm" khiến dân tình xuýt xoa: Văn Hậu chọn vợ khéo thật, vừa đẹp vừa chăm!

Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm- Ảnh 3.

Trước đó, có đôi lần Văn Hậu và Hải My chia sẻ hình ảnh về quá trình hoàn thiện căn nhà, từ kiến trúc hiện đại đến nội thất tối giản theo sở thích của chủ nhân. Biệt thự mới được nhận xét có thiết kế mở, nhiều ánh sáng tự nhiên, hòa quyện cùng không gian xanh - phong chuẩn sống tinh tế mà nhiều người mơ ước.

Dù sống trong biệt thự tỷ lệ bạc, Doãn Hải My vẫn giữ lối sống giản dị, ăn vận đơn giản khi chăm chút cho tổ ấm. Chính điều này càng làm dân mạng thêm yêu mến, khen ngợi nàng dâu nhà Văn Hậu vừa xinh đẹp, dịu dàng lại đảm đang. 

Kể từ khi về chung một nhà, Văn Hậu và Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường hạnh phúc. Từ những bữa ăn ấm cúng, những chuyến du lịch xa hoa đến những giây phút đơn giản như chăm cây, dọn dẹp, chơi đùa với con trai. Tất cả đều khiến người hâm mộ "tan chảy" vì ngọt ngào và viên mãn.

Có thể nói, căn biệt thự bạc tỷ tỷ không chỉ là nơi để ở mà còn là bằng chứng cho quá trình trưởng thành và thành công của Văn Hậu. Đồng thời, hình ảnh Doãn Hải My giản dị, chăm lo nhà cửa cũng phần nào cho thấy sự khéo léo và chu toàn của nàng WAGs khi trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

Hiện tại, đoạn clip ngắn ghi lại thời điểm khắc phục bình thường này vẫn đang được dân tình bàn luận rôm rả. Ai ai cũng để lại lời khen cho tổ ấm mới của cặp đôi và dành nhiều sự ngưỡng mộ cho hạnh phúc viên mãn của Văn Hậu - Hải My.

Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm- Ảnh 4.

Choáng ngợp trước căn biệt thự bạc tỉ vừa hoàn thành của hậu vệ Thành Chung, đến Văn Hậu còn phải thốt lên "quá đỉnh"


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt!

Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt! Nổi bật

Bắt cận visual Hoàng Thuỳ Linh khi đi tập luyện diễu hành, có 1 hành động ghi điểm mạnh

Bắt cận visual Hoàng Thuỳ Linh khi đi tập luyện diễu hành, có 1 hành động ghi điểm mạnh Nổi bật

Mỹ nam Vbiz đi xem Tổng duyệt A80 mà viral khắp MXH: Cười lên đẹp phát sáng, chị em thi nhau nhường chỗ

Mỹ nam Vbiz đi xem Tổng duyệt A80 mà viral khắp MXH: Cười lên đẹp phát sáng, chị em thi nhau nhường chỗ

14:49 , 30/08/2025
Mẹ Hà Nội chia sẻ: 6 nguyên tắc tiêu dùng tối giản giúp tôi tiết kiệm 5 triệu/tháng và sống an nhàn hơn

Mẹ Hà Nội chia sẻ: 6 nguyên tắc tiêu dùng tối giản giúp tôi tiết kiệm 5 triệu/tháng và sống an nhàn hơn

13:46 , 30/08/2025
Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"

11:53 , 30/08/2025
Đẹp tuyệt vời phiên bản ly mừng Quốc khánh 2/9 của loạt thương hiệu lớn, KATINAT và Cheese Coffee được khen ngợi vì siêu tinh tế

Đẹp tuyệt vời phiên bản ly mừng Quốc khánh 2/9 của loạt thương hiệu lớn, KATINAT và Cheese Coffee được khen ngợi vì siêu tinh tế

11:52 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên