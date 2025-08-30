Biệt thự bạc tỷ bề thế nhà Văn Hậu đã hoàn thiện, Doãn Hải My đi chân trần, miệt mài dọn dẹp chuẩn vợ đảm

Sau đám cưới cổ tích hồi cuối năm 2023, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và nàng WAG Doãn Hải My về chung sống tại một căn hộ cao cấp ở khu vực Mỹ Đình. Sau 2 năm, cặp đôi quyết định bán đi căn hộ tiện nghi và chuyển sang ở biệt thự bề thế, sang trọng. Căn biệt thự được khởi công xây dựng cuối năm ngoái và hiện đã chính thức hoàn thiện. Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ cảnh dọn dẹp căn nhà mới, khiến netizen bàn luận không ngớt.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Doãn Hải My gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo vô cùng giản dị. Nàng WAGs nổi tiếng búi gọn tóc, mặc áo sơ mi giản dị, đi chân trần lúi húi tưới cây xanh trong biệt thự. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi diện mạo của bà chủ trẻ chăm chỉ lo toàn từng ngóc ngách cho căn nhà xa hoa bạc tỷ.

Không khó để nhận ra, khu vườn trong biệt thự được thiết kế tinh tế với nhiều loại cây xanh mát, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nàng WAG Doãn Hải My cầm vòi nước, thảnh thơi bước chân trên đường đi lát đá, nhẹ nhàng chăm sóc cây cảnh, khiến nhiều người xuýt xoa: "Đúng chuẩn cuộc sống trong mơ".

Trước đó là hình ảnh Doãn Hải My diện áo nâu giản dị, búi cao mái tóc và tỉ mỉ lau dọn bàn thờ của gia đình. Cô nàng cũng khoe những bình hoa được trang trí bởi hoa và các loại hoa quả mùa thu như thị, hồng,... Dáng vẻ "vợ đảm" khiến dân tình xuýt xoa: Văn Hậu chọn vợ khéo thật, vừa đẹp vừa chăm!

Trước đó, có đôi lần Văn Hậu và Hải My chia sẻ hình ảnh về quá trình hoàn thiện căn nhà, từ kiến trúc hiện đại đến nội thất tối giản theo sở thích của chủ nhân. Biệt thự mới được nhận xét có thiết kế mở, nhiều ánh sáng tự nhiên, hòa quyện cùng không gian xanh - phong chuẩn sống tinh tế mà nhiều người mơ ước.

Dù sống trong biệt thự tỷ lệ bạc, Doãn Hải My vẫn giữ lối sống giản dị, ăn vận đơn giản khi chăm chút cho tổ ấm. Chính điều này càng làm dân mạng thêm yêu mến, khen ngợi nàng dâu nhà Văn Hậu vừa xinh đẹp, dịu dàng lại đảm đang.

Kể từ khi về chung một nhà, Văn Hậu và Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường hạnh phúc. Từ những bữa ăn ấm cúng, những chuyến du lịch xa hoa đến những giây phút đơn giản như chăm cây, dọn dẹp, chơi đùa với con trai. Tất cả đều khiến người hâm mộ "tan chảy" vì ngọt ngào và viên mãn.

Có thể nói, căn biệt thự bạc tỷ tỷ không chỉ là nơi để ở mà còn là bằng chứng cho quá trình trưởng thành và thành công của Văn Hậu. Đồng thời, hình ảnh Doãn Hải My giản dị, chăm lo nhà cửa cũng phần nào cho thấy sự khéo léo và chu toàn của nàng WAGs khi trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

Hiện tại, đoạn clip ngắn ghi lại thời điểm khắc phục bình thường này vẫn đang được dân tình bàn luận rôm rả. Ai ai cũng để lại lời khen cho tổ ấm mới của cặp đôi và dành nhiều sự ngưỡng mộ cho hạnh phúc viên mãn của Văn Hậu - Hải My.



